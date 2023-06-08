2023年中国品牌商品（中东欧）展在匈牙利开幕。人民网记者 禹丽敏摄

人民网布达佩斯6月8日电 （记者禹丽敏）6月8日，由商务部外贸发展事务局主办、中欧商贸物流合作园区承办的2023年中国品牌商品（中东欧）展于在匈牙利布达佩斯开幕。商务部外贸发展事务局局长吴政平、中国驻匈牙利使馆公使衔经济商务参赞刘波、匈牙利经济发展部副国务秘书索尔诺克·索博奇、匈中经济商会会长佩特·艾尔诺出席开幕式并致辞，摩尔多瓦驻匈牙利大使奥列格·图利亚、塞尔维亚驻匈牙利使馆第一参赞伊万娜·库恩奇、山东、山西、辽宁、陕西、甘肃、青海等国内省市商务主管部门代表出席开幕式。开幕式结束后，出席开幕式中外嘉宾共同巡视展馆并与参展企业深入交流。

展会自2015年起在匈牙利成功举办五届，旨在贯彻落实“一带一路”倡议，深化中国与中东欧国家经贸务实合作，不断提升中国品牌商品在中东欧国家的影响力。本届展会是疫情后商务部外贸发展事务局境外首个线下展会，共为期3天，汇聚了来自山东、青海、浙江、山西、福建、江西、辽宁、甘肃、陕西、安徽等地区的230余家企业参展，总展出面积达7000平米，展品涵盖机电、轻工、纺织、食土、化工及服务贸易等行业。其中，多家参展商展出的光伏发电产品、储能电池、光学高分子材料等新能源、新材料产品，成为本届展会的亮点。

展会期间，将有来自匈牙利、波兰、斯洛伐克、塞尔维亚等中东欧国家近五千名专业采购商到会。展会结束后，参展企业可利用展会承办单位中欧商贸物流合作园区的品牌展示中心、独立运营的中欧班列、海铁联运、航空货运、海外仓等，继续在匈牙利和中东欧地区开展销售、国际物流、海外仓储、分拨配送等多项服务。

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