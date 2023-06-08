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外交部举办2023年首场“携手央企 对话世界”活动

2023年06月08日21:34 | 来源：人民网-国际频道
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人民网北京6月8日电 （记者张梦旭）6月8日，外交部以“数创工行 ‘街’连世界”为主题举办2023年首场“携手央企 对话世界”活动，来自80个国家的40位驻华大使、7位临时代办和其他高级外交官共近百人参加。国务委员兼外长秦刚出席活动并与使节互动交流，外交部部长助理农融、工商银行董事长陈四清、北京市西城区区长刘东伟参加活动并致辞。

外交部部长助理农融表示，在中国经济快速发展的过程中，中国金融业得到了长足发展，发挥了重要保障和促进作用。工商银行和北京金融街就是中国金融业高质量发展的缩影。希望驻华使节把中国金融业成功的故事介绍给本国，把中国式现代化的故事讲给更多的人听，促进彼此间交流合作。

工商银行董事长陈四清表示，工行将进一步与各国加强金融合作，发挥优势抓机遇，以高质量金融服务推动构建新发展格局。北京市西城区区长刘东伟表示，北京市西城区将持续推进国际交往中心城市建设，实现高水平对外开放。工行行长廖林、北京金融街服务局局长卢五星分别就工行国际化经营、北京金融街发展情况作主题推介。活动期间，使节们还参观了“数创未来 ”主题展览，全方位感受新时代中国金融业创新发展、走向国际的光辉历程和重要成就。

使节们纷纷表示，此次“携手央企 对话世界”活动为各国近距离接触了解中国金融业提供了难得机会，从中对中国式现代化也有了更加深入具体的理解。大家对中国经济发展的信心更加坚定，与中国开展金融合作的愿望更加积极，希望在科技金融、绿色金融、普惠金融、跨境金融等领域与工行、北京金融街开展更深层次、宽领域的高水平合作。

“携手央企 对话世界”系列活动是外交部深入践行党的二十大精神，为中央企业与各国驻华使节打造的全新互动交流平台，旨在生动展现中国式现代化成就与愿景，助力央企开拓国际合作新空间，全力服务高质量发展和高水平对外开放。活动由外交部外事管理司主办。

(责编：崔越、常红)

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