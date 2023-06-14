人民网约翰内斯堡 6月14日电（刘畅）13日，在中国驻南非大使馆支持下，由中国机电产品进出口商会、南非-中国经贸协会和南非投资署共同主办的中南新能源投资合作大会在约翰内斯堡桑顿国际会议中心成功举行。中国驻南非大使陈晓东，南非国有企业部长戈尔丹、总统府电力部长拉莫豪帕等出席大会开幕式并致辞，南非驻华大使谢胜文发表视频致辞，国会议员张晓梅、南非外交部代理副总司长拉莉大使以及中南行业协会、170余家新能源及相关企业代表和中外媒体记者共400余人参会。

陈大使在致辞中表示，南非当前正经历前所未有的电力短缺问题，作为好兄弟好朋友好伙伴，中方对南方面临的困难感同身受，愿意向南方提供力所能及的支持。同时，两国都肩负加快能源转型、推动经济可持续发展的历史任务，加强中南新能源投资合作恰逢其时。本次大会主要目的就是落实两国元首重要共识，搭建中南相关企业和机构信息交流与对接合作的平台，动员更多力量参与南非新能源产业发展，为南非缓解电力危机提供助力，为中南务实合作注入新动力。

陈大使表示，今年是中南建交25周年。25年来，中南关系取得长足发展，各领域务实合作成果丰硕，已经成为中非关系、南南合作的典范。上周五，习近平主席和拉马福萨总统通电话，两国元首一致同意提升中南关系水平，共同构建高水平中南命运共同体。中方愿同南方落实好两国元首达成的重要共识，深入推进各领域交流合作，推动中南全面战略伙伴关系取得更大发展，更好实现共同发展。

陈大使指出，经贸合作一直是中南关系的重头戏。中国连续14年稳居南非第一大贸易伙伴，南非连续13年成为中国在非洲最大贸易伙伴。今年前5个月，中南双边贸易额达240.4亿美元，同比增长18.5%，其中南非对华出口达134.3亿美元，同比增长19.3%。南非是中国企业在非最大投资目的地之一，双方投资合作保持增长态势。今年4月中方积极响应南方“新投资倡议”，组织60余家企业参加第五届南非投资大会，并宣布新增投资意向近150亿兰特。

陈大使强调，新能源合作有望成为两国经贸合作的新增长点和新亮点。中南两国在新能源领域具有共同的发展需求和较强的互补优势，理应成为彼此经济社会转型发展中的可靠朋友和强劲伙伴。中方愿同南方一道，借此次大会的东风，鼓励支持两国更多企业对接需求、深挖潜力，扩大新能源投资合作，助力两国绿色可持续发展。一是加强政策沟通，促进对接合作。中方愿与南非主管部门保持密切联系，通过各种双多边渠道加强沟通，及时了解彼此能源政策动向、行业发展情况及合作需求，为两国企业拓展新能源合作创造有利条件。二是推动项目落地，打造新增长点。中方将继续支持南非“新投资倡议”发展目标，鼓励有实力的中国企业发挥技术、资金和人才优势，积极探索南非风能、太阳能、储能、输配电等领域合作机遇，促成更多合作项目。三是开展技术培训，提高专业能力。中方愿继续向南方派遣技术专家并提供技术咨询和人员培训，鼓励在南中资企业通过转让先进技术和技能培训，为当地培养更多技能型人才，助力南非提升新能源产业自主发展能力。四是拓展绿色金融，推动投融资合作。中方愿与南方加强绿色金融合作，分享中国绿色金融发展经验，并结合新能源项目需求大、资金少现状，鼓励中国企业和金融机构形成合力，对重点新能源项目提供有力融资支持，为南非能源转型贡献更多中国方案。

戈尔丹部长感谢中方精心策划此次活动， 并愉快地忆及几周前访华期间看到中国利用先进的人工智能技术为能源转型提供支持，认为这值得南非乃至整个非洲学习。当前南非正在推出一系列措施，创造更多投资与合作机会，希望南非能以中国的高效方式快速行动起来，本次新能源投资合作大会正是南中两国以极具建设性的方式开展合作的重要体现。

拉莫豪帕部长感谢中国专门派团来南参会，相信本次新能源投资合作大会将进一步巩固深化两国务实合作关系。衷心感谢中方给予南非人民的支持，在我们最需要帮助的时候慷慨伸出援助之手。南方曾联系多个国家驻南使馆寻求协助，只有中方迅速作出积极回应，无条件向南非提供援助。我要感谢中国政府和人民，感谢你们向南非展示的团结和友谊，我们期待着在中方的帮助下渡过难关、解决能源危机、实现疫后国家经济复苏发展。

谢胜文大使表示，此次活动为南非应对电力危机提供重要助力。南中建交25年来，在两国元首政治引领下，双边关系不断深化，各领域合作取得重大进展。去年习近平主席和拉马福萨总统在巴厘岛会晤，达成广泛重要共识，为中南关系发展指明方向。今年南中高层互访频密，两国关系发展迎来新机遇。中方绿色发展、能源转型先进技术经验为南方提供重要借鉴，南非驻华使领馆将继续为南中企业合作搭建桥梁，推动双方实现互利共赢。

中国机电产品进出口商会常务副会长郑超表示，参会的中方企业涵盖了新能源领域设备、贸易、投资、建设与运营等全产业链各个环节，希望通过此次大会充分释放新能源领域投资合作的发展潜力。南非投资署胡森署长表示，南方视中国为促进绿色增长最重要战略伙伴,希望双方今后在能源、基础设施等领域深化交流合作。南非-中国经贸协会会长陈隆建表示，南中经贸协会愿提供平台§、创造机会，发挥中南双方在能源、技术、产业、市场、融资等方面的比较优势，推动双方进一步开展相关领域合作。南非能源机构代表纷纷感谢中方搭建活动平台，盛赞中国企业为南非发展所作贡献，期待中南加强新能源项目合作，形成发展合力，为中南经济发展创造更多效益。

陈大使还陪同与会嘉宾参观了企业展区，同企业工作人员亲切交谈，了解其经营情况，鼓励他们积极建言献策，充分发挥优势，勇于寻找商机，推动中南新能源合作取得更多成果，为缓解南非电力危机、促进中南友好合作作出更大贡献。

开幕式结束后，中南企业代表围绕“绿色能源助力南非经济发展”进行交流研讨，并举办“南非新能源产业发展新机遇”、“助力能源转型：全产业链解决方案”两个专题论坛，分享经验、把握商机、加强对接，积极推进新能源合作项目。

南非国家电视台、非洲电视台、金砖电视台、渠道电视、德班电台，路透社、彭博社、非洲通讯社、《比陀新闻报》、《公民报》、《邮卫报》、独立传媒网、商业在线网、新媒体新闻网等国际媒体和南非主流媒体，以及人民日报社、新华社、中央广播电视总台、经济日报社、科技日报社、中国新闻社、中国日报社、中国与非洲杂志、中国国际电视台、凤凰卫视等30多家媒体记者出席并积极报道。

活动前，陈大使会见了戈尔丹部长、拉莫豪帕部长、拉莉大使等南方嘉宾，就中方支持南非应对电力危机、加强两国务实合作等议题深入交换意见。

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