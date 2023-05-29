新华社北京5月29日电（记者冯歆然、曹嘉玥）据外交部发言人毛宁29日介绍，过去60年来，中国累计向包括非洲、亚洲国家在内的76个国家和地区派遣医疗队员3万人次，诊治患者超过2.9亿人次。

毛宁是在当日例行记者会上答问时作出上述表示的。

有记者问：近期，几内亚比绍总统恩巴洛向中国援几比医疗队集体授予“合作与发展国家荣誉勋章”，老挝国防部授予中国军队第八批援老医疗专家组“老挝人民军英勇勋章”，柬埔寨卫生部向中国援柬中医抗疫医疗队授予“柬埔寨王国骑士勋章”，对中国援外医疗队的工作表现给予高度赞扬。发言人对此有何评论？

“中国援外医疗始于60年前。”毛宁说，60年来，中国累计向包括非洲、亚洲国家在内的76国和地区派遣医疗队员3万人次，诊治患者超过2.9亿人次，赢得广泛赞誉。

毛宁表示，作为发展中国家的一员，中国始终同广大发展中国家同甘共苦。“60载援外医疗，体现的是中国人民热爱和平、珍视生命的大爱和中国同发展中国家守望相助、共谋幸福的初心。”

“目前，中国援外医疗队仍奋战在全球56个国家115个医疗点。”毛宁说，中方将继续以实实在在的行动，为发展中国家提供支持帮助，增进世界人民的健康福祉。

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