土耳其28日举行总统选举第二轮投票。根据初步计票结果，现任总统埃尔多安胜出。埃尔多安在获胜后表示，过去几个月西方国家形成了反对他的联盟，但现在所有针对土耳其的“肮脏游戏”都失败了。

分析人士指出，尽管埃尔多安在此次选举中面临前所未有的挑战，但其基本盘依旧稳固。土耳其是北约成员国，但埃尔多安在外交上拒绝一味倒向美西方，其胜选连任意味着土耳其将继续奉行独立外交政策，将对地区乃至国际局势产生重要影响。

土耳其最高选举委员会主席艾哈迈德·耶内尔28日晚宣布，根据对99.43%票箱的计票结果，埃尔多安获得52.14%的选票，反对党阵营“民族联盟”候选人克勒奇达尔奥卢获得47.86%的选票。

此次选举中，6个政党组成规模空前的反对党阵营并推出统一候选人，挑战长期执政的埃尔多安。通货膨胀、本币贬值及民众生活水平下降等问题拖累埃尔多安的支持率，导致其在首轮投票中得票率未能过半。

但选举结果表明，埃尔多安的基本盘依然稳固。从选举地图看，他在土耳其中部广大地区以及北部黑海沿岸都有压倒性优势。而在今年2月遭受大地震袭击的几个南部省份，尽管选前一些西方媒体渲染当地民众会因不满政府救灾不力而转向反对党阵营，但事实表明，当地民众并未改变对埃尔多安的支持。

反对党阵营票仓多在西部、南部的沿海地区和部分大城市以及东部库尔德人聚居区域，未能在埃尔多安的传统票仓夺得太多选票。而在首轮投票中排名第三的候选人锡南·奥安则公开支持埃尔多安。

有分析指出，埃尔多安最终胜选连任，说明他的内政外交政策依然得到多数民众支持。

埃尔多安在胜选后表示，通胀是自己当选后要应对的最紧迫挑战，地震灾区重建也是政府优先任务。

土耳其是北约国家，但拒绝一味倒向美西方。埃尔多安政府与美西方价值观不合，与美西方龃龉不断。

去年2月乌克兰危机升级后，埃尔多安政府拒绝追随西方国家制裁俄罗斯，反而继续大量购买俄石油天然气。同时，埃尔多安政府还以阻止芬兰和瑞典加入北约为筹码，要求两国不支持被土耳其列为恐怖组织的库尔德工人党等。芬兰最终同意要求换取土方“放行”，瑞典则因未满足土方条件而至今没能加入北约。这些都让希望联合盟友共同对付俄罗斯的美国恼火不已。

埃尔多安政府还积极追求土耳其大国地位，力求在地区乃至国际事务中发挥更大作用。在去年7月俄罗斯与乌克兰达成粮食外运协议的过程中，土耳其就扮演了重要角色。

此次土耳其总统选举受到国际社会高度关注。在埃尔多安遭遇挑战的情况下，美国驻土大使选前同表现出亲西方态度的“民族联盟”候选人克勒奇达尔奥卢公开会晤，释放出希望埃尔多安下台的信号。

中国现代国际关系研究院副研究员李亚男对新华社记者说，预计埃尔多安连任后仍将维持独立平衡的外交政策，仍将以土耳其自身利益作为首要因素处理与美西方关系。

(责编：徐祥丽、吴成良)