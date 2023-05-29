新华社日内瓦5月28日电（记者王其冰）中方代表27日在瑞士日内瓦举行的第76届世界卫生大会相关讨论中发言，坚决反对日本单方面决定将福岛核污染水排入海洋。

中方代表指出，福岛沿岸洋流强劲，核污染水排海10年后，有关放射性核素将蔓延至全球海域。此举是将风险转嫁给全人类，不是日方的私事，而是关乎全球公众健康的重大问题。很多国家和利益攸关方都表达了严重关切。中方代表强调，在同各方协商达成一致前，日方不得擅自启动核污染水排海。

针对日方代表答辩，中方代表表示，日方所作辩解可归结为“水质无毒，排放有理”。日方所言完全站不住脚，必须就一系列问题给出令人信服的答案。中方提出三方面质疑：第一，福岛核污染水如果安全，日方为何不留着自己使用？为何不用于国内的农业和制造业？为何不向国内湖泊排放？第二，将核污染水排海是否为唯一可行方案？第三，核污染水排海将对全球产生什么样的长期影响？

关于核污染水处置方案，中方代表指出，日本经济产业省曾提出5种处置方案。日本政府专家委员会承认，蒸汽排放、新建储罐、水泥固化等方案成本高，排海是最便宜的方法，且对日自身的污染风险最小。日方选择排海就是为自己省事省钱，让全球遭殃受害。

中方代表强调，这种为了本国短期私利，损害全人类共同利益的行径必须受到严厉谴责和坚决抵制。太平洋不是日本倾倒核污染水的下水道。

2021年4月，日本政府正式决定将福岛第一核电站上百万吨核污染水过滤并稀释后排入大海。包括中国在内许多国家表明坚决反对态度，在本届世卫大会上俄罗斯也表示严重关切。但日方依然我行我素，无视国际社会合理呼吁和诉求。

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