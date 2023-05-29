人民网首尔5月29日电 （记者马菲）2023年“汉语桥”世界大学生、中小学生中文比赛韩国预选赛27日在韩国西江大学成功举办。此次比赛由中外语言交流合作中心主管，驻韩中国大使馆、首尔孔子学院、HSK韩国事务局共同举办，中国驻韩国大使馆教育公参艾宏歌，中国银行首尔分行行长周建军出席活动。

中国驻韩大使馆公使参赞艾宏歌为大学生组、中学生组和小学生组冠军颁奖。首尔孔子学院供图

中国驻韩国大使邢海明在视频致辞中表示，中韩是搬不走的近邻，更是利益交融、互利共赢的合作伙伴。去年，由首尔孔子学院推荐的“汉语桥”首尔大学参赛选手获得第二十一届“汉语桥”世界大学生中文比赛全球总冠军的好成绩。 希望中韩两国青少年以汉语为桥梁，在逐梦青春、共创未来的道路上携手共进，砥砺前行。“希望各位同学们通过努力学习汉语，加强对中国传统文化的了解，成长为中韩友好交往的桥梁和使者。”

中国银行首尔分行行长周建军在致辞中表示，参加“汉语桥”比赛的选手通过学习中文，不断增进对中国和中国文化的了解，品味汉语的深厚文化底蕴，架起中韩友谊的桥梁，共拓中韩合作之路。“自2003年起，中国银行首尔分行一直是“汉语桥”韩国赛区独家赞助单位及合作伙伴，我们也将不断发挥全球化、综合化优势，为中韩两国文化交流和合作发展贡献力量。”

中国银行首尔分行行长周建军为大学生组冠军颁奖并颁发就业证书。首尔孔子学院供图

今年是韩国在疫情之后组织的第一次“汉语桥”的线下比赛，并且是大学生和中小学生首次共同参赛。本次比赛共有450余人报名参赛，经过资格审查和初赛挑选，共有65名选手进入现场决赛环节。

(责编：苏缨翔、吴成良)