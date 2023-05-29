新华社北京5月29日电 美国本月发生一起枪击事件：一名公交车司机与一名乘客互相开火，双双受伤。车上还有其他乘客，均侥幸逃生。

据美国媒体28日报道，这起枪击18日发生于北卡罗来纳州夏洛特市。当时，这辆公交车在行驶途中，尚未到达下一站，但是22岁男乘客奥马里·谢里夫·托比亚斯要求下车，司机戴维·富拉德表示未到站不予停车。两人争执大约两分钟后，托比亚斯掏出一把枪，富拉德见状也掏出一把枪。

这是2017年10月4日在美国拉斯维加斯的“新前线”枪械商店拍摄的待售枪支。新华社记者王迎摄

接着，连续响起枪声。托比亚斯与富拉德互相开火，警方暂不清楚谁先开枪。托比亚斯腹部中弹，富拉德胳膊中弹，均未危及生命。

公交车在枪击发生之初仍在行驶，后来撞上路肩才停了下来。当时车上还有另外两名乘客，他们赶紧在车厢后部寻找掩护，躲避子弹。

一则视频显示，托比亚斯在车上中弹后，富拉德又朝他开了3枪；后来，两人分别从公交车后门和前门下车，富拉德在车外又开了一枪。

富拉德现已被公交公司开除，因为该公司禁止司机持枪上岗。暂不清楚他是否面临指控。

托比亚斯受到持致命武器袭击重伤他人等多项指控。（杨舒怡）

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