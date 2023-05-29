新华社布达佩斯5月28日电 通讯：中国文化闪耀匈牙利“国际大道”

新华社记者陈浩

憨态可掬的大熊猫人偶、喜庆的舞狮表演、悠扬的古筝演奏、可爱的儿童舞蹈……满含中国元素的“中国帐篷”成为匈牙利“国际大道”游园会上一道亮丽的风景。

28日的布达佩斯城市公园阳光草地，充满缤纷色彩和欢声笑语，一年一度的“国际大道”游园会在这里举行。中国驻匈牙利大使馆时隔四年再次应邀参加，与匈牙利罗兰大学孔子学院一起，为当地民众奉上精彩纷呈的中国文化表演和体验。

“国际大道”游园会活动由国际儿童救助组织主办，旨在为来自经济条件较差家庭的儿童提供免费的文化体验。该活动迄今已举办33年。来自22个国家的使馆和文化机构参与今年的游园会，创下历史纪录。

中国结、红灯笼、福字贴……带有浓浓中国风的帐篷内人头攒动，大人和孩子们一起投入地体验剪纸、十二生肖涂色、书法等中国传统文化。

“我们真的很喜欢这里的活动。特别是因为孩子们可以参与，他们可以涂色、画画、玩黏土。”一位名叫妮基的女士说。她带着两个年幼的孩子前来参加游园活动。弟弟泽泰尼有些害羞、不说话，哥哥佐兰则热情地回应妈妈：“是的，我喜欢涂色。”

七岁男孩索马兴奋地展示他在“中国帐篷”收到的中国结挂坠：“我从一位女士那里收到了这个，我真的很喜欢它。我不知道这是什么，据说这是和平与爱的象征。”

帐篷外，大熊猫人偶成了当仁不让的明星。无论大人还是小孩，都要上去抱抱它，与它合影。

“我很喜欢大熊猫，它们太可爱了！”八岁女孩潘妮说。

“我们非常喜欢这个活动……也喜欢大熊猫。”年轻的女士博格拉尔考一边抱着一岁半的女儿与大熊猫人偶合影，一边对记者说，“我非常喜欢中国文化，我在电视上看了很多东方的电影和电视连续剧，它们很有趣，我很喜欢。”

博格拉尔考表示，可惜女儿现在太小，还无法参加填色之类的活动，但“我们希望明年再来”。

除了大熊猫，汉服体验也很有人气。从两三岁的孩童到七八十岁的长者，都兴致勃勃地驻足试穿中国传统服饰并合影留念。

“我对中国文化和语言很感兴趣。还有中国的服饰和美食。”身穿汉服的18岁姑娘纳蒂说。她的朋友蒂米指着身上的汉服说：“这衣服有点奇特，不过我很喜欢。”

46岁的男士若尔特饶有兴趣地与女儿一同体验汉服。“我喜欢中国菜，也喜欢中国服饰。”在若尔特看来，中国电影、长城和中国历史“都太棒了”。

匈牙利国会主席克韦尔·拉斯洛当天也来到“中国帐篷”，对中国大使馆参与此次活动表示感谢。“这里的活动非常有趣。”克韦尔说。

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