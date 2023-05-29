人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

通讯：中国文化闪耀匈牙利“国际大道”

2023年05月29日14:25 | 来源：新华网
小字号

　　新华社布达佩斯5月28日电 通讯：中国文化闪耀匈牙利“国际大道”

　　新华社记者陈浩

　　憨态可掬的大熊猫人偶、喜庆的舞狮表演、悠扬的古筝演奏、可爱的儿童舞蹈……满含中国元素的“中国帐篷”成为匈牙利“国际大道”游园会上一道亮丽的风景。

　　28日的布达佩斯城市公园阳光草地，充满缤纷色彩和欢声笑语，一年一度的“国际大道”游园会在这里举行。中国驻匈牙利大使馆时隔四年再次应邀参加，与匈牙利罗兰大学孔子学院一起，为当地民众奉上精彩纷呈的中国文化表演和体验。

　　“国际大道”游园会活动由国际儿童救助组织主办，旨在为来自经济条件较差家庭的儿童提供免费的文化体验。该活动迄今已举办33年。来自22个国家的使馆和文化机构参与今年的游园会，创下历史纪录。

　　中国结、红灯笼、福字贴……带有浓浓中国风的帐篷内人头攒动，大人和孩子们一起投入地体验剪纸、十二生肖涂色、书法等中国传统文化。

　　“我们真的很喜欢这里的活动。特别是因为孩子们可以参与，他们可以涂色、画画、玩黏土。”一位名叫妮基的女士说。她带着两个年幼的孩子前来参加游园活动。弟弟泽泰尼有些害羞、不说话，哥哥佐兰则热情地回应妈妈：“是的，我喜欢涂色。”

　　七岁男孩索马兴奋地展示他在“中国帐篷”收到的中国结挂坠：“我从一位女士那里收到了这个，我真的很喜欢它。我不知道这是什么，据说这是和平与爱的象征。”

　　帐篷外，大熊猫人偶成了当仁不让的明星。无论大人还是小孩，都要上去抱抱它，与它合影。

　　“我很喜欢大熊猫，它们太可爱了！”八岁女孩潘妮说。

　　“我们非常喜欢这个活动……也喜欢大熊猫。”年轻的女士博格拉尔考一边抱着一岁半的女儿与大熊猫人偶合影，一边对记者说，“我非常喜欢中国文化，我在电视上看了很多东方的电影和电视连续剧，它们很有趣，我很喜欢。”

　　博格拉尔考表示，可惜女儿现在太小，还无法参加填色之类的活动，但“我们希望明年再来”。

　　除了大熊猫，汉服体验也很有人气。从两三岁的孩童到七八十岁的长者，都兴致勃勃地驻足试穿中国传统服饰并合影留念。

　　“我对中国文化和语言很感兴趣。还有中国的服饰和美食。”身穿汉服的18岁姑娘纳蒂说。她的朋友蒂米指着身上的汉服说：“这衣服有点奇特，不过我很喜欢。”

　　46岁的男士若尔特饶有兴趣地与女儿一同体验汉服。“我喜欢中国菜，也喜欢中国服饰。”在若尔特看来，中国电影、长城和中国历史“都太棒了”。

　　匈牙利国会主席克韦尔·拉斯洛当天也来到“中国帐篷”，对中国大使馆参与此次活动表示感谢。“这里的活动非常有趣。”克韦尔说。

(责编：刘叶婷、刘洁妍)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部