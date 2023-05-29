人民网曼谷5月29日电 （记者孙广勇）5月28日，由泰国教育部民校教育委员会（以下简称“泰国民教委”）、芭提雅明满学校孔子课堂(简称“明满课堂”）、新诺泰教育科技有限公司联合主办的泰国东部民教委本土教师培训暨“幼小衔接”中文教学技能研讨会成功举办。

泰国教育部民教委专员塔纳·苏帕农、特别政策处处长维拉·林展舒、明满学校中文校长陈松、新诺泰教育科技有限公司董事长窦体乾等出席开幕式，来自泰东地区春武里、尖竹汶、巴真武里、罗勇等府20所学校的100位本土中文教师参加了培训。

塔纳·苏帕农在致辞中指出，泰国教育部出台了推进中文教育的政策，致力于发展及培养中文师资和学生的中文潜力。本次培训对深层次提高教师中文知识、教学技能以及完善“幼小衔接”中文教学体系有重要作用，有助于激发教师课堂中文活动设计创造力、提高学生的中文学习兴趣和学习动力，为泰国培养国际化中文人才奠定师资基础。

明满学校孔子课堂中方院长张立志在致辞中表示，明满学校孔子课堂一直将泰国的本土中文教师培养作为重要工作，此次培训也是顺应泰国中文教学发展趋势作出的重要举措，也是疫情后课堂进行的首次大型线下教师培训。培训邀请了国际中文教育领域中优秀专家教师作为培训讲师，并全方位、多角度地探讨与总结泰国中文教学的问题和经验，分享成功教学案例和前沿教学手段，为参训教师提供互学互鉴、技能提升机会。

窦体乾董事长表示，新诺泰教育旨在通过科技及网络技术推动中文的国际化发展，自2020年与泰国教育部民教委开展合作以来，举办了5场本土中文教师培训和3场留学中国集训营，累计学员近700人次。新诺泰教育愿为众多优秀教师、杰出学校和事业单位提供优质的数字化教学资源和平台服务，共同推动和促进中泰两国语言和文化交流。

本次培训为期两天，相关课程依据泰国民教委幼儿园及小学中文教师特别设计，旨在帮助教师们在日常教学中运用中文游戏及多样化教材及教具，调动学生学习中文积极性，并在“幼小衔接”阶段能根据学生和教学实际情况，高效地进行课程设计和活动组织，从而提升民教委辖下国际学校、华校、泰文学校中幼儿园及小学阶段的中文教学质量和水平。

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