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通讯：中国文化绽放塔什干——“茶和天下·雅集”活动侧记

2023年05月29日13:07 | 来源：新华网
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　　新华社塔什干5月28日电通讯：中国文化绽放塔什干——“茶和天下·雅集”活动侧记

　　新华社记者李奥

　　“茶和天下·雅集”活动27日在乌兹别克斯坦首都塔什干举行，当地市民在悠悠茶香中领略丰富多彩的中国文化。

　　塔什干中央公园当天举办国际传统文化和民族美食节，多个国家的驻乌外交使团和十多个国际组织代表以及当地民众约3000人参加。其中最受欢迎的展区之一当属中国展区。

　　“看，是奶茶，我已经很久没有喝过中国的奶茶了，”塔什干市民戈沙对记者说，“能够在塔什干再次近距离体验中国文化，我感到非常高兴。”戈沙曾经在南京短期留学，而中央公园内的中国展区让他回忆起在中国生活的日子。

　　中国展区除传统中国美食外，还精心布置了书法、剪纸和工艺品展示以及“茶和天下·雅集”活动专区，美食与文化交相辉映。

　　市民萨比特当天来到中央公园，立刻被中国展区丰富多彩的活动吸引。看到众多市民在展区用毛笔体验中国书法，他也马上排队尝试。萨比特说，他一直对中国书法很感兴趣，“这是我第一次使用中国的毛笔，我尝试着写了一个‘一’字”。

　　活动过程中，中国展区人流涌动，各国驻乌使节和乌民众纷纷驻足观赏品尝精雕细琢、香飘四溢的中华舌尖美味，欣赏精湛的拉面技艺，体验传统剪纸和中国结编织，观看中华武术和民族歌唱表演，沉浸式体验生动鲜活、魅力十足的中华文化。

　　身着传统服饰的茶艺师展示了泡茶技艺和奉茶礼节，邀请来宾品茗挥墨，聆听茶道书法讲解，品鉴“丝绸之路”茯砖茶和新茶饮，观看茶文化宣传片，走入沁人心脾的文人集会。

　　塔什干市民阿卜杜拉耶娃观看完中国武术表演后说：“武术表演非常精彩，中国展区的活动非常丰富，非常高兴能够有机会感受中国文化。”

　　据了解，此次中国展区活动得到塔什干中国民族文化中心、塔什干孔子学院、上海合作组织农业基地中国（陕西）商品交易中心、驻乌中资机构和当地中餐厅等的支持和协助。

(责编：刘叶婷、刘洁妍)

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