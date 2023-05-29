新华社曼谷5月29日电 专访：中国投资助力泰国提振经济——访泰国“东部经济走廊”办公室秘书长朱拉

新华社记者陈家宝 林昊

泰国“东部经济走廊”办公室秘书长朱拉日前在曼谷接受新华社记者专访时说，近年来中国对泰国投资持续增长，以新能源汽车产业为亮点的中国投资带来相应产业链和技术，助力泰国提振经济、促进绿色发展。

朱拉表示，作为东南亚主要汽车生产基地，泰国近年迎来越来越多中国企业投资生产新能源汽车，这与泰国政府发展新能源行业的政策相符。

“目前不少中国企业已经或正准备前来投资，以满足泰国本地市场和出口邻国的需求。预计泰国今后会出口越来越多的电动汽车。”朱拉说。

根据泰国汽车协会数据，2021年中国品牌在泰国纯电动汽车市场占比约九成。中国的上汽名爵和长城汽车等企业已在“东部经济走廊”设厂，比亚迪、哪吒等企业也计划在泰投产。

泰国政府计划至2030年将该国电动汽车产量提升至汽车总产量的30%。泰国媒体和市场研究机构调查显示，2022年泰国纯电动车销量从2021年的不足2000辆增至近万辆，预计2023年销量有望再翻一番。

朱拉说，中国新能源汽车企业还带动汽车产业链上的相关企业来泰投资，如汽车零部件、轮胎、电池、充电桩等领域的企业，不仅为当地创造就业岗位，还带来技术和人才培训，有助于提高泰国劳动力质量。

泰国“东部经济走廊”项目指在东部沿海的差春骚、春武里和罗勇三府设立经济特区，通过大力发展基础设施及实行一系列投资优惠政策吸引高附加值产业落户，发展高附加值的新产业，通过创新和技术运用促进泰国经济转型升级。目前，石油化工、汽车及汽配、电子电器等产业在该地区投资份额最高。

朱拉介绍，从2018年到今年第一季度，“东部经济走廊”吸引的外来投资中，来自中国的投资超过10%，中国是最主要的投资来源地之一。

朱拉说，中国对泰国经济增长起到重要作用，除了产业合作、直接投资，中国多年来是泰国最大游客来源地之一，大量中国游客的到来拉动泰国旅游业增长。

“泰中经济关系密切，不仅仅是投资，还有人员往来。疫情期间，一些经贸活动受到一定影响，但凭借良好的基础，我相信一定会迅速恢复。”他说。

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