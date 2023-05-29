新华社纽约5月28日电（记者刘亚南）美国总统拜登28日晚对媒体表示，已与众议院共和党籍议长麦卡锡就提高联邦政府债务上限达成最终协议，并正将该协议提交给国会两院投票。

拜登说，该协议的达成是向前迈出的重要一步，将避免美国出现债务违约这一严重危机。他敦促国会众议院和参议院尽快通过这一协议。

麦卡锡对该协议获得国会通过的前景表示乐观，但他同时承认，协议“无法让每个人都满意”。

据美国媒体报道，该协议主要内容包括限制2024年和2025年联邦政府的支出，换取债务上限问题至2025年年初的解决方案。其中，非国防预算支出2024财年（2023年10月1日开始）基本不变，2025财年获准增加1%。此外，该协议提高了申领联邦政府救济的门槛，同时同意小幅增加军费和退伍军人福利等开支。

债务上限是美国国会为联邦政府设定的为履行已产生的支付义务而举债的最高额度，触及这条“红线”，意味着美国财政部借款授权用尽。美国政府在今年1月已触及31.4万亿美元的债务上限，财政部随即采取“非常规措施”以避免债务违约，但这些临时措施所筹集的资金即将耗尽。

美国财政部长耶伦26日表示，如果国会不提高或暂停债务上限，估计到6月5日财政部资金将不足以履行支付义务。

在此次债务上限“濒危”前，据美国国会相关部门统计，自二战结束以来，国会已经102次对债务上限进行调整。近年来两党争斗日益加剧，债务上限谈判扯皮不断，造成市场动荡和政府停摆等乱象。

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