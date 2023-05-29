人民网讯 联合国发文称，多年的战争给也门造成巨大灾难，当前该国有600万儿童面临严重饥饿危险，急需4.84亿美元，为也门儿童提供拯救生命的人道主义援助。

总部在迪拜的“阿拉伯电视台”报道说，世卫组织驻也门办事处在推特上警告称，“也门约600万儿童距离严重饥饿只有一步之遥，他们迫切需要紧急支持。”世界粮食计划署周日宣布，迫切需要8000万美元，以便该组织继续向也门儿童提供救命的粮食援助。

联合国儿童基金会3月下旬曾发布报告说，也门有1100多万儿童需要人道主义援助，其中220万儿童严重营养不良。报告强调，急需至少4.84亿美元，以在2023年继续为也门儿童提供拯救生命的人道主义救援。

联合国人道主义事务协调厅也门办公室27日发布报告说，多年的战争给也门造成巨大灾难，尽管前段时间也门的粮食安全有所改善，但从目前总体形势看，从6月份开始，也门可能再次陷入严重的粮食不安全状态，因为预计需要援助的人口将增加。这种情况会持续到今年年底，也门仍然是世界上粮食最不安全的国家之一。（安国章）

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