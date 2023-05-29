新华社北京5月29日电 综合新华社驻外记者报道：“汉语桥”世界大、中学生中文比赛日前分别在克罗地亚、罗马尼亚、韩国举行。

第22届“汉语桥”世界大学生中文比赛、第16届“汉语桥”世界中学生中文比赛和第3届“汉语桥”世界小学生中文秀克罗地亚赛区比赛于27日、28日在萨格勒布大学孔子学院举行，中国驻克罗地亚大使齐前进和萨格勒布大学副校长尤里察·帕维契奇出席并致辞。

来自克罗地亚各地的6名大学生、4名中学生和10名小学生参加了比赛，比赛包括演讲、知识问答、才艺展示等环节。最终，来自萨格勒布大学的泰雷齐娅·布雷扎里奇、来自萨格勒布塞斯韦泰中学的多拉·索克利奇和来自萨莫博尔米兰娜·兰加小学的埃玛·杜伊莫维奇分获大学生、中学生和小学生比赛的冠军。

齐前进在致辞中说，希望参赛选手和所有中文爱好者通过学习中文，做中克交流的“友谊之桥”；要了解中国，做传播文化的“文明之桥”；要胸怀天下，做维护世界的“和平之桥”。

第22届“汉语桥”世界大学生中文比赛罗马尼亚赛区决赛27日落幕，布加勒斯特大学中文系二年级学生斯特凡妮娅-拉露卡摘得桂冠，获得代表罗马尼亚前往中国参加全球总决赛的资格。

来自罗马尼亚5所大学的17名选手参加了当天的决赛。选手们通过主题演讲、知识问答和才艺表演展示了他们的中文水平以及对中华文化的了解和热爱。

中国驻罗马尼亚大使韩春霖在赛前致辞时指出，中文是中罗两国人民相知相亲的桥梁，希望同学们通过“汉语桥”抵达中国，了解这里璀璨的文明历史，感受这里新时代的发展变化，做一名中罗交流与合作的友好使者。

第22届“汉语桥”世界大学生中文比赛、第16届“汉语桥”世界中学生中文比赛、第3届“汉语桥”世界小学生中文秀三项赛事韩国赛区决赛27日在位于首尔的西江大学举行，共有13名大学生、27名中学生、25名小学生选手参赛。

本次“汉语桥”比赛韩国赛区从预赛到决赛历时2个月，共有来自韩国300多所大、中、小学的约500名学生参加，65名选手进入决赛。决赛分为中文演讲和中国文化技能表演两个环节。经过激烈角逐，来自忠南大学的赵妸煐获得大学生组第一名；大一外国语高中的李哲圭与光山中学的金珉世分别获得中学生A组与B组第一名；首尔中继小学的许有恩与仁川日出小学的李知侒分别获得小学生A组与B组第一名。

李哲圭在接受新华社记者采访时说，在追梦中文的路上他会坚持不懈地走下去。许有恩告诉记者：“今天得到了大奖，我特别开心。我5岁的时候开始学中文，学了5年了，我要一直学习下去。”

中国驻韩国大使邢海明在视频致辞中表示，希望各位同学通过努力学习中文，加强对中国传统文化的了解，成长为中韩友好交往的桥梁和使者。（参与记者：李学军、陈进、周思雨）

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