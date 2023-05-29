新华社堪培拉5月29日电（记者岳东兴）澳大利亚南极科学卓越中心日前发布公报说，该机构参与的一项新研究显示，受全球变暖影响，自上世纪90年代以来南极洲部分地区周围的深海洋流已减缓30%，这导致全球深海氧气含量降低。相关论文已发表在英国《自然·气候变化》杂志上。

新研究由澳南极科学卓越中心、联邦科学与工业研究组织等机构合作完成。公报说，由于全球变暖导致南极冰盖融化，融水使南极附近海域海水盐度降低，这使得高密度且富含氧气的南极底层水的量减少，从而减缓了南极附近的深海洋流。与此相关的海平面上升、深海含氧量降低等影响可能在未来几个世纪内持续。

南极底层水是南极海域水深3000米之下低温高密度的底层流动水体。据公报介绍，南极底层水是全球洋流的重要组成部分，参与了热量、碳、氧气和营养物质在全球范围内的运送。

论文通讯作者、澳联邦科学与工业研究组织环境部门的研究人员凯西·冈恩说，此前科学家对深海观测较少，“我们开发了一种新方法，将各种观测结果与逼真的模型模拟相结合，以获得近几十年来南极洲附近深海洋流变化的初步估计”。

参与研究的澳联邦科学与工业研究组织环境部门研究人员史蒂夫·林图尔表示，人们已熟知南极冰盖融化会导致海平面上升。这项新研究还表明，南极洲冰盖融化的影响一直延伸到深海，会影响到海洋化学成分。

研究人员认为，在南极冰盖受全球变暖的影响下，预计南极洲周围水域盐度降低的过程将持续甚至加速。因此，深海洋流放缓及深海含氧量下降也将持续，这种变化已经显著改变了深海的结构和化学成分。

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