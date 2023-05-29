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外媒热议C919商业首飞：中国自力更生“里程碑”

2023年05月29日09:11 | 来源：中国新闻网
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中新网5月28日电 5月28日，中国东方航空使用中国商飞交付的C919大型客机，执行MU9191航班，从上海虹桥机场飞往北京首都国际机场，开启这一机型全球首次商业载客飞行。

中国国产大飞机C919圆满完成商业首航，吸引了全球目光。世界两大客运飞机制造商波音、空客公司均发文祝贺。多家外媒认为，C919商业首飞是一个“里程碑”事件。

美国有线电视新闻网(CNN)详细报道了C919的首次商业飞行——这架中国国产大型客机于北京时间10时32分离开上海，中午时分降落在北京首都机场，穿过了象征民航最高礼仪的“水门”。

CNN认为，C919将成为空客A320和波音B737窄体客机的直接竞争对手，这些飞机常被用于国内和区域内的国际航线。”

《华尔街日报》报道称，C919商业首飞意味着波音和空客公司在中国市场受到了挑战，尽管这一挑战规模尚小，但具有标志性意义。

据英国广播公司报道，中国商飞的C919有望打破空客和波音单通道喷气式飞机的主导地位。

英国《金融时报》认为，展望中国客机行业的长期发展，可能会动摇波音和空客公司的“双头垄断”地位。

路透社日前在报道中指出，C919由中国商飞公司制造，对标空客A320和波音737系列机型，采用单通道窄体布局，此前已经进行了多次验证飞行。C919的商业运营是一个“里程碑事件”，中国希望这一飞机能打破空客和波音公司在世界航空制造业中的长期垄断。

新加坡《海峡时报》称，中国自主研发的C919投入客运服务，并完成了首次商业飞行，是中国自力更生路上的“里程碑”。

法新社也表示，C919进行首次商业飞行是一个“里程碑事件”。中国首架具有巨大商业潜力的国产喷气式客机将减少中国对外国技术的依赖。

C919完成首次商业飞行后，法国驻华大使馆在微博发文祝贺。波音、空客公司也在官微发文，祝贺中国东方航空和中国商飞公司。

@波音：在C919今日成功商业首航之际，我们向@中国东方航空 和@中国商飞 致以诚挚祝贺！

@空中客车：热烈祝贺@中国东方航空 @中国商飞 C919飞机顺利完成首次商业飞行！

(责编：崔越、刘洁妍)

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