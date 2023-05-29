中新社华盛顿5月28日电 (记者 陈孟统)美国总统拜登和众议院共和党籍议长麦卡锡27日深夜对外宣布，已就联邦政府债务上限和预算“原则上达成一致”。

拜登在一份声明说，这是向前迈出的重要一步，代表了双方的妥协。双方谈判团队将在28日完成立法文本讨论，并提交国会参众两院审议。

拜登表示，双方所达成的一致可以在减少政府开支的同时，保护美国民众和经济发展的关键项目，同时也保护了其政府和国会民主党人的关键优先事项和立法成就。

麦卡锡表示，国会议员将在28日获得有关协议文本，众议院将在5月31日进行投票。

双方暂未披露所达成一致的具体细节。美联社称，双方妥协的核心是一项为期两年的预算方案。这份方案计划以2024财年政府开支不变、在2025财年增加1%，换取提高两年的债务上限。报道称，这将把这个不稳定的政治问题推到下届总统选举之后。此外，共和党人对社会福利政策实施更严格限制的要求也得到了部分满足。

美国联邦政府债务规模在1月19日达到31.4万亿美元的法定债务上限。此后，美财政部一直采取非常规措施以支撑美国政府履行义务。美财长耶伦26日表示，如果国会不采取行动，估计到6月5日财政部资金将不足以履行支付义务。(完)

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