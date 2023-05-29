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中国代表在第76届世卫大会就福岛核污染水排海问题进行批驳

2023年05月29日09:09 | 来源：人民网-国际频道
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人民网柏林5月28日电 （记者刘仲华）中国代表5月27日在第76届世卫大会上就福岛核污染水排海问题发言，再次表明中方立场，并对日本代表的答辩进行批驳。

中国代表表示，中方坚决反对日方单方面决定将福岛核事故污染水排海。排放进程将长达30年之久。福岛沿岸拥有世界上最强的洋流，核污染水排海10年后，有关放射性核素将蔓延至全球海域。此举系将风险转嫁给全人类。这不是日方一家的私事，而是关乎全球公众健康的重大问题。很多国家和利益攸关方都表达了严重关切。在同各方协商达成一致前，日方不得擅自启动核污染水排海。

针对日方答辩，中国代表表示，日方所作辩解，归结为一句话，就是：水质无毒，排放有理。日方所言完全站不住脚，必须就一系列问题给出令人信服的答案。

第一，福岛核污染水如果安全，日方为何不留着自己使用？为何不用于国内的农业和制造业？为何不向国内湖泊排放？日方理应就此作出负责任的解释。

第二，将核污染水排海是不是唯一可行方案？日本经济产业省曾提出五种处置方案。日政府专家委员会承认，蒸汽排放、新建储罐、水泥固化等方案成本高，排海是最便宜的方法，且对日自身的污染风险最小。说白了，选择排海就是为自己省事省钱，让全球遭殃受害。

第三，核污染水排海将对全球产生什么样的长期影响？核污染水直接跟福岛核事故中溶化的反应堆堆芯接触，包含60多种放射性核素，其中氚的半衰期约13年，碳14的半衰期超过5000年。很多核素尚无有效的处理技术，部分长寿命核素可能随洋流扩散并形成生物富集效应，将额外增加环境中的放射性核素总量，给海洋环境和人体健康造成不可预测的危害。日方明知水有害，还向海洋排，居心何在？这种为了本国短期私利，损害全人类共同利益的行径必须受到严厉谴责和坚决抵制。

太平洋不是日本倾倒核污染水的下水道。日方未对排海以外其他处置方案进行充分研究论证，单方面将不可预测的风险强加给国际社会，处心积虑为排海决定“洗白”，极其不负责任。中方再次敦促日方认真履行国际义务，同包括周边邻国在内的利益攸关方和有关国际机构充分协商，以最安全和最稳妥的方式处置核污染水，并接受严格国际监督。

(责编：苏缨翔、杨牧)

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