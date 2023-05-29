中新社伦敦5月28日电 (记者 欧阳开宇)中国驻英国使馆日前在“国际茶日”期间举办“茶和天下”文化活动。

中国驻英国大使郑泽光及夫人华梅邀请30多位嘉宾共聚一堂，观看中国传统茶艺展示，品鉴中国名茶，欣赏中国传统曲艺表演，共庆“中国传统制茶技艺及其相关习俗”申遗成功纪念日和“国际茶日”。英国上议院议员乌丁女男爵，环境、食品和乡村事务部常秘塔玛拉·芬克斯坦，英国妇女理事会理事长巴特沃斯女勋爵，部分驻英使节夫人等各界嘉宾出席。

郑泽光表示，中国是茶的故乡，茶文化是中国灿烂历史文化的缩影和重要载体。汉字“茶”意为人在草木间，意境是人与自然和谐相处。中国茶文化的精髓是和、谦、礼、敬，精髓是“和”，代表着和谐、和平、融合、合作。千百年来，中国茶叶跨越国界，沿着丝绸之路、茶马古道运抵世界各地，受到各国人民喜爱。

郑泽光说，中国茶促进了中华文明与世界文明的交流互鉴，在不同国家形成了广受欢迎的生活方式和各具特色的茶文化，其中就包括已有数百年历史的英式下午茶。我们高兴地看到，在世界急剧变化的今天，中英茶文化仍在不断互学互鉴，持续丰富着两国人民的物质和精神生活。我们愿同英国人民一道，以茶为媒，以茶会友，促进中英人文交流和民心相通，不断夯实中英关系发展的民意基础。

乌丁女男爵在答谢致辞中表示，茶起源于中国，跨越了各国疆界，超越了语言隔阂，跨越了文化鸿沟，促进了不同国家和民族之间的相互理解。让我们在茶文化中各美其美、美美与共、促进和平。

著名汉学家、英国国家图书馆中国部前主任吴芳思博士用中英文吟诵了唐代诗人卢仝的《七碗茶诗》，让嘉宾们感受中英语言和文化碰撞交流的火花。

嘉宾们兴致盎然地品鉴了西湖龙井、福建大红袍和广东凤凰单枞三道茶，观看茶艺师展示了三种茶的冲泡手法、所配茶具及中式茶点，了解了中国茗茶的历史典故、制作技艺和口味特点，分享品茗感受，连连赞叹中国茶文化的深厚底蕴和美妙茶韵。

品茶之余，嘉宾们欣赏了古琴演奏、京剧表演，共享天籁之音、共赏文化之美。在画扇和书法体验区，大家踊跃尝试绘制梅兰竹菊等中国传统文化符号，用毛笔书写“茶”字，赞叹蕴含其中的人与自然和谐共处的中国传统思想。

嘉宾们纷纷表示，茶是连接中西方文化的纽带，茶文化是人类共同的情感空间。这次“茶和天下”活动提供了沉浸式的中国文化体验，帮助大家加深了对中国茶和历史文化的了解，令人耳目一新。(完)

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