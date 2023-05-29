人民网里约热内卢5月27日电 （记者吴杰）当地时间5月26日，由中国驻哥斯达黎加大使馆、江苏省商务厅共同主办的江苏—哥斯达黎加经贸合作交流会在哥斯达黎加首都圣何塞举行，来自江苏与哥斯达黎加的80多名政府部门和企业（商会）代表出席交流会。

江苏省副省长方伟在致辞中指出，江苏与哥斯达黎加经贸合作基础良好，在两国经贸交流合作中扮演重要角色。江苏产业门类齐全，制造业发达，产业链供应链体系完备，期待以交流会为起点，在“一带一路”合作框架下，稳步推动贸易、投资领域互利合作，助力中哥两国经贸合作迈上新台阶。

中国驻哥斯达黎加大使汤恒指出，中国已成为哥斯达黎加全球第二大贸易伙伴，双边经贸合作日益密切，贸易规模持续扩大、种类更加多元。江苏省是中国经济最开放的地区之一，市场潜力巨大，欢迎更多哥斯达黎加优质产品通过江苏进入中国市场。希望双方企业发挥自身优势，携手同行，共同挖掘合作潜力，谱写两国经贸合作新篇章。

哥斯达黎加外贸部副部长德雷霍斯表示，哥斯达黎加政府高度重视中国市场，中国人口众多、市场广阔，经济发展势头良好，对哥斯达黎加企业有巨大吸引力。哥方愿在保持现有对华出口规模种类的基础上，有针对性地扩大出口多样性，助力更多企业对接中国市场，同时吸引更多中资企业赴哥投资，促进两国经贸合作取得新的发展。

交流会上，江苏省商务厅副厅长孙津就不断深化江苏与哥斯达黎加经贸合作做主题推介，中江国际集团党委委员赵广宝、哥斯达黎加亚太贸易促进中心主席耶罗·费尔南德斯、海企集团副总裁闫国伦、Piedra Gaitán & Asociados公司总经理法比奥、汇鸿集团副总裁张柯、Grupo Visa公司代表埃里克交流发言，介绍各自企业情况，探讨经贸合作机遇。交流会上，随同出访的江苏省属企业负责人与哥斯达黎加企业就咖啡豆等农产品生产加工、品牌推广、进出口贸易等产业链各环节合作进行了富有成效的交流。

访问期间，代表团一行还走访了蒙特斯德奥卡市，举行“小而美”民生捐赠仪式，支持当地科技教室项目建设，并与哥斯达黎加哥华侨华人团体进行广泛交流。

江苏省外办主任孙轶、省教育厅副厅长杨树兵、省商务厅副厅长孙津、省外办副主任刘建东以及省属部分企业负责同志参加活动。

(责编：苏缨翔、常红)