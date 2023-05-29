新华社安卡拉5月28日电（记者熊思浩）土耳其最高选举委员会主席艾哈迈德·耶内尔28日深夜在首都安卡拉宣布，根据初步计票结果，现任总统埃尔多安在28日举行的总统选举第二轮投票中战胜对手，再次当选总统。

耶内尔说，根据对99.43%票箱的计票结果，埃尔多安赢得52.14%的选票，反对党阵营“民族联盟”候选人克勒奇达尔奥卢获得47.86%的选票。

土耳其总统选举第二轮投票当地时间28日8时开始进行，埃尔多安和克勒奇达尔奥卢展开最终角逐。据土最高选举委员会公布的数据，土耳其约有6410万注册选民，其中境外注册选民约340万。境外选民的第二轮投票已于本月24日结束。正式计票结果预计6月1日由最高选举委员会以官方公报形式公布。

埃尔多安当晚发表讲话感谢选民支持，表示不会辜负支持者的信任。他同时承诺为土耳其下一个建国一百周年而努力工作。

土耳其5月14日举行总统和议会选举，最终埃尔多安和克勒奇达尔奥卢分别以49.52%和44.88%的得票进入总统选举第二轮投票，由埃尔多安领导的执政党正义与发展党和在野党民族行动党等政党组成的“人民联盟”则赢得议会600个席位中的323席。

土耳其总统任期5年，选举采用两轮投票制的全民直选。第一轮投票中，如无候选人获得逾半数选票，得票率前两位候选人参加第二轮角逐。

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