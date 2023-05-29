人民网迪拜5月28日电 （记者张志文）5月25日，阿联酋中国和平统一促进会第二届理事会就职庆典在阿联酋迪拜举行。

中国驻阿联酋大使张益明在致辞中强调，实现祖国完全统一，是中华民族走向伟大复兴的历史必然，两岸关系和平发展的进程是大势所趋、人心所向。张益明并就新一届统促会工作提出五点希望：一是在认识上见真章，二是在斗争上动真格，三是在团结上花气力，四是在友好上下功夫，五是在“新生代”上出实招。

中国和平统一促进会副秘书长宋为在致辞中指出，实现祖国完全统一是全体中华儿女的共同愿望，是民族复兴的必然要求。海外侨胞要增强民族自信和历史自信，坚决反对分裂和反对干涉，积极营造良好的外部环境，广泛凝聚反独促统力量，共同高举爱国主义旗帜，共同开展反独促统活动，共同促进两岸融合发展，共同开创两岸更加美好的未来。

阿联酋中国和平统一促进会会长陈志祥表示，阿联酋中国和平统一促进会全体理事成员将积极号召广大爱国侨胞，矢志统一大业，做中国统一与民族复兴历史进程的推动者；共担民族大义，做中华民族尊严与利益的捍卫者；彰显同胞大爱，做海峡两岸融合发展的先行者；坚守和平大道，做文明交流互鉴的实践者。

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