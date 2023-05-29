新华社北京5月28日电 苏丹武装冲突双方为时7天的停火协议定于29日晚到期，斡旋并监督停火的沙特阿拉伯和美国呼吁继续谈判，延长停火。

尽管零星交火持续，苏丹首都喀土穆周末局势相对平静。只是，苏丹国内人道主义状况依然堪忧，劫掠等暴力事件不断。

这是4月19日在苏丹喀土穆拍摄的关闭的商店。新华社发（穆罕默德·海德尔摄）

零星交火

路透社以多名目击者为消息源报道，喀土穆27日平静不少，尽管南部城区以及隔河相望的首都“西大门”恩图曼市有零星冲突发生。

快速支援部队在一份声明中指认军方违反停火协议，在一次空袭中摧毁国家铸币厂。军方则在26日指认快速支援部队袭击铸币厂，并于当天呼吁退伍军人和预备役人员就近向军方报到，快速支援部队说这是“危险决定”。

沙特和美国26日在一份联合声明中说，两国注意到对停火协议的遵守程度有“改善”，尽管如此，喀土穆仍然有零星交火发生。

这是4月19日拍摄的苏丹喀土穆街头景象。新华社发（穆罕默德·海德尔摄）

在北达尔富尔州首府法希尔，冲突双方几周前达成一致在当地停火，此后一直比较平静，但27日战火再起。地方人权活动人士穆罕默德·苏莱曼说，中央市场和东部城区附近可以听到猛烈炮声，迫使许多居民到城内其他地方躲避，多人受伤。

按照路透社说法，除喀土穆，苏丹境内交战最激烈的城市是靠近乍得边界的朱奈纳。自冲突爆发以来，已有数百人死亡，基础设施遭摧毁。

沙特和美国呼吁苏丹冲突双方继续谈判延长停火，以帮助亟需的人道主义援助物资运送到平民手中。军方27日晚说，将继续参加停火谈判。

这是4月18日在苏丹喀土穆拍摄的街头景象。新华社发（穆罕默德·海德尔摄）

亟需援助

路透社报道，依然留在喀土穆的居民继续面临水、电、电信服务中断的困境。在一些富人区，民宅遭到洗劫。食品供应短缺日益严重。

现年52岁的喀土穆居民艾哈迈德·萨利赫说：“我们的居民区已经成为战区，基础服务崩溃，混乱在喀土穆四处蔓延。”

联合国和一些国际援助团体说，尽管现在是停火状态，要把援助物资和援助人员从较安全地区运往喀土穆和其他冲突热点地区，依然面临苏丹方面层层审批和安全保证的难题。一些存放援助物资的仓库遭洗劫。

这是4月19日在苏丹喀土穆拍摄的关闭的商店。新华社发（穆罕默德·海德尔摄）

联合国世界粮食计划署27日说，正向喀土穆居民提供粮食援助，但是“安全、安保和通行许可至关重要，那样我们才能增加对50万居民的援助”。

苏丹官方机构“反对针对妇女儿童暴力小组”26日晚说，自冲突爆发以来，收到达尔富尔地区25起成年和未成年女性遭强暴的报告，喀土穆发生24起，“妇女和少女在出门购买食物时面临性侵害威胁”。据受害人描述，大多数施暴者疑为快速支援部队成员。快速支援部队否认麾下武装人员犯有性侵害或者抢掠罪行。

苏丹警方27日说，正在增加人手，呼吁退休警员帮忙。

5月22日，在纽约联合国总部，联合国秘书长苏丹问题特别代表福尔克·佩尔特斯在安理会审议苏丹问题时发言。新华社发（联合国供图/埃瑟金德尔·德贝卜摄）

特使争议

苏丹武装部队总司令阿卜杜勒·法塔赫·布尔汉26日致信联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯，要求撤换秘书长苏丹问题特使福尔克·佩尔特斯，指认后者在执行促进苏丹政治过渡进程的使命期间“故意欺骗”、“散播虚假信息”，导致谈判破裂、冲突爆发。

布尔汉在信中指认佩尔特斯存有“偏见”，不尊重苏丹国家主权，向联合国汇报时描绘误导性的“共识”局面。这名军方领导人认定，“如果没有这些鼓励迹象”，快速支援部队领导人穆罕默德·哈姆丹·达加洛不会挑起武装冲突。

法新社报道，作为苏丹主权委员会主席的布尔汉和当时担任副主席的达加洛原定4月15日参加政治过渡进程谈判，但那一天爆发冲突。布尔汉和达加洛相互指认对方挑起武装冲突。然而，可能永远也无法核实哪一方开了第一枪。

佩尔特斯一度对苏丹政治进程表示乐观，说武装冲突爆发令他“吃惊”。

5月17日，在位于纽约的联合国总部，联合国秘书长古特雷斯在记者会上讲话。新华社记者谢锷摄

古特雷斯26日经由发言人发表声明，说布尔汉的信让他“震惊”，他为佩尔特斯所做工作感到自豪，重申“完全信任”这名特使。

自去年年底以来，佩尔特斯和他担任团长的联合国苏丹过渡时期综合援助团成为多场大规模示威的抗议对象。示威者数以千计，包括军方支持者。示威者指认佩尔特斯“干涉内政”，要求撤换。

佩尔特斯眼下身在联合国总部所在地美国纽约市。他回应对联合国的指责，说布尔汉和达加洛应为冲突爆发承担责任。

喀土穆智库康弗伦斯咨询中心创办人胡卢德·海尔在社交媒体写道，佩尔特斯“或许不会获准回到苏丹”。（胡若愚）

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