本报记者 万 宇 闫韫明

中方人员指导赞比亚某农场客户调试拖拉机上装载的导航系统。

莱昂纳多·皮利摄

Kilimall肯尼亚海外仓员工正在分拣商品。

贝 基摄

乌干达基鲁胡拉区青少年在“数字卡车”上学习数字技能。

姆林德瓦摄

赞比亚农业技术展览会上进行的无人机演示。

张 旭摄

近年来，中国积极帮助非洲国家消弭“数字鸿沟”，推动中非数字经济合作取得丰硕成果。从促进非洲国家智慧农业、电商贸易发展，到参与非洲数字人才培训，中非数字经济合作内涵不断充实，惠及广大非洲人民。

为当地农户带来丰收的希望

5月的赞比亚即将进入旱季，在首都卢萨卡以北50公里的奇桑巴镇，2023年农业技术展览会正在举行。蓝天白云下，广阔的农场上彩旗招展，展位上农用物资和机械琳琅满目，吸引众多参观者前来咨询洽谈。今年新增的无人机展区内更是人头攒动，莫里斯·卡宗贝正在进行无人机演示。他熟练地操控无人机盘旋、滞空、往返，引来参观者阵阵欢呼，并纷纷掏出手机拍照。

卡宗贝是阳光农业（赞比亚）投资有限公司（下文简称“阳光农业公司”）的首席无人机飞手。他操控的是来自中国的极飞无人机，最大载重48公斤，每块电池续航约9分钟，最多可覆盖2.2公顷农田。这款无人机能直接通过手机操控，在设定高度和地块形状后即可自主飞行。阳光农业公司5年多前在赞比亚开展无人机业务，目前已组建了由3名飞手、8名地勤、22架无人机组成的服务机队，每月作业面积近2000公顷。

目前，商用农业无人机产业在赞比亚迅速发展，中国的无人机产品凭借性能等优势脱颖而出，获得了当地众多农户的青睐。卢萨卡以西30公里的艾沃格林农场，从2018年就开始与阳光农业公司合作。农场负责人穆罕默德·帕特奥回忆说，刚开始他曾有些犹豫，就在麦田里进行了试验。结果显示，无人机喷洒药物覆盖面更广泛、更均匀，小麦收成比使用拖拉机喷药高出近7%。“中国的无人机技术真是太棒了！”帕特奥说。

卢萨卡航管局官员姆文亚·奇克罗瓦表示，通过使用无人机等设备，中国企业帮助赞比亚农户提高了农业技术水平和农作物产量。同时，中国企业还为赞比亚青年提供了数字技术培训和就业机会。奇克罗瓦希望更多的中国企业把中国技术引进到赞比亚，为当地经济社会发展注入更多动力。

在中非发展基金的支持下，来自中国的无人机技术如今已被引进到许多非洲国家。在莫桑比克的水稻田、南非的甘蔗地、加纳的菜园上空，大疆、极飞等品牌的中国无人机都在为当地农户带来丰收的希望。

电商平台服务非洲消费者

在肯尼亚西南部城镇涅里，穆勒里收到了从中非跨境电商平台Kilimall购买的商品。“我在这个平台网购已经3年了，现在穿的鞋子、用的手机配件、家里的厨房用具……很多东西都是从Kilimall买的。”穆勒里一边说，一边迫不及待地拆开包裹，“这里商品种类多、质量好、送货速度快。在家里动动手指，就能享受到这么好的购物体验，我很开心！”

长沙非拓信息技术有限公司旗下的电商平台Kilimall成立于2014年，目前已在肯尼亚、乌干达、尼日利亚开展电商业务。平台品牌总监廖峥嵘介绍，Kilimall目前已在肯尼亚首都内罗毕建立了一万多平方米的海外仓，自建的物流体系最快可实现商品当日送达，自主研发的在线支付系统支持多国货币多渠道交易。去年11月，平台手机应用在肯尼亚月活突破百万，下载量升至第一位。

目前，Kilimall在肯尼亚员工总数已超300人，其中外籍员工占比超过70%。“我在这里工作两年了，有了稳定收入，生活得到很大改善！”25岁的内罗毕姑娘朱迪是一名客服专员，通过公司定期举办的各类培训，她的业务能力得到了大幅提升，收入水平也显著提高。和朱迪一样，送货员奥维诺也很感激平台提供的工作机会，“作为5个孩子的父亲，这份工作让我有了足够的经济能力供养家庭。”

Kilimall还在肯尼亚开设了1000多家集物流自提、商品展示等于一体的线下网点，在解决“最后一公里”物流难题的同时，为当地带来上万个工作岗位。在肯尼亚东南部的塔纳河郡，保罗经营着一家覆盖了附近两个街区的门店，“每天都有人来我这儿取包裹。在购物旺季，这里收到的包裹是平时的两三倍。”

据介绍，Kilimall正计划在非洲更多国家开设站点、开展业务，在坦桑尼亚和乌干达新建海外仓。未来，除了将中国商品销往非洲，平台还将把南非的芦荟胶、红酒，埃塞俄比亚和肯尼亚的优质咖啡、手工艺品，乌干达的芒果干等销售到中国，满足双方民众的需要。

“网购平台让消费者可以轻松地实现商品价格对比，更容易找到物美价廉、物有所值的商品。同时，平台也为当地企业开拓了增加营收的新渠道。”Kilimall供货商主管穆西约卡表示，中国在电子商务领域的成功经验为非洲提供了有益借鉴，方便了广大民众的生活。相信网购等电商模式会在广大非洲国家不断推广，为更多非洲消费者和企业提供便利。

培养非洲发展急需的数字人才

“我的梦想是成为乌干达最棒的网络工程师，华为信息和通信技术（ICT）学院让我离这个梦想更近了一步。”多琳是乌干达理工大学通信技术专业的大四学生，她说，ICT学院的课程全部免费，老师不仅教理论知识，还传授实践经验。在这里学到的技能让她对未来的职业发展充满信心。

据了解，华为公司与乌干达高校合作共建的ICT学院，将5G、人工智能、大数据等先进技术引入大学课堂。学院还为参培学生提供免费的考核认证渠道，并为通过考核的学生颁发资格证书。目前，该学院每年为乌干达培训技术人才超过2000人，其中通过考核认证的学生数量超过一半。

“当你走进当地一家科技公司，发现工程师是你曾经的学生，真是太有成就感了。”奥林加于2018年参加ICT学院培训并获得资格证书后，成为学院的全职教师。他表示，信息和通信技术关乎国家的未来，现在越来越多的领域都需要相关技术的支持，“ICT学院为乌干达年轻人提供了创造未来的知识和工具，我的学生们在这里焕发出了投身信息产业的热情。”

乌干达高等教育国务部长穆因戈曾表示，中国教师传授的技能与乌社会经济发展议程密切相关，为该国青年提升数字技能提供了重要平台。乌干达教育和体育部长珍妮特感谢中国为乌干达培养信息和通信技术人才，希望参培学生能利用所学知识和技能为乌干达的发展添砖加瓦。

今年3月，华为公司还在乌干达启动了“数字卡车”项目。项目将集装箱卡车改造成移动数字课堂，在长达12米的集装箱内，配置笔记本电脑、LED大屏、智能手机、路由器等智能设备，让学员可以在车上学习掌握数字技能。“数字卡车”使用太阳能供电，即使在缺电的偏远地区也能授课。“这一项目可以帮助欠发达地区的居民有机会接触和接受数字技能培训，提升他们的生存技能，帮助他们为社会作出应有的贡献。”华为乌干达有限公司总经理高飞说。

（本报北京、约翰内斯堡电）

《 人民日报 》（ 2023年05月29日 17 版）

(责编：袁勃、胡永秋)