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为中刚、中非关系发展注入强劲动力——国际问题专家谈中刚元首会晤

朱超、成欣
2023年05月28日09:41 | 来源：新华网
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　　新华社北京5月27日电 题：为中刚、中非关系发展注入强劲动力——国际问题专家谈中刚元首会晤

　　新华社记者朱超、成欣

　　5月26日下午，国家主席习近平同来华进行国事访问的刚果（金）总统齐塞克迪举行会谈。两国元首就中刚、中非关系以及共同关心的国际和地区问题深入交换意见，达成广泛共识。

　　会谈期间，两国元首宣布，将两国合作共赢的战略伙伴关系提升为全面战略合作伙伴关系。

　　多位国际问题专家在接受新华社记者采访时表示，中刚元首会晤共同擘画了双边关系发展新蓝图，不仅为促进两国关系发展注入强劲动力，而且对推动中非合作、构建新时代中非命运共同体具有重大意义。

　　“会谈为下阶段中刚关系发展作出顶层规划、明确战略方向，体现了两国之间高度的政治互信，也彰显了双方对进一步加强团结合作、实现共同发展的强烈意愿。”广东外语外贸大学非洲研究院院长刘继森说。

　　中国非洲研究院执行院长、社科院西亚非洲研究所所长李新烽表示，中刚两国拥有广泛共同语言、共同利益，是紧密的利益共同体和命运共同体，提升双边关系可谓水到渠成。

　　刚果（金）是非洲重要国家，近年来，中刚双方各领域合作成果丰硕，中国连续多年成为刚果（金）最大贸易伙伴和最大外资来源国。2021年1月，中国同刚果（金）签署关于共同推进“一带一路”建设的谅解备忘录，刚果（金）成为非洲第45个“一带一路”合作伙伴。

　　在26日发表的中刚关于建立全面战略合作伙伴关系的联合声明中，双方一致同意，将合作拓展至符合双方利益的各个领域，包括教育、科研、卫生、基础设施建设、矿业、农业、数字、环境、可持续发展、碳氢燃料等。

　　中刚传统友谊深厚，经济互补性强，双方合作前景广阔。刚方还表示，愿在双多边层面就落实全球发展倡议、全球安全倡议和全球文明倡议同中方加强合作。

　　习近平主席强调，中国是世界上最大的发展中国家，非洲是发展中国家最集中的大陆，中非从来都是命运共同体。当前国际形势下，中国和非洲比以往任何时候都更需要加强团结合作。

　　最近一个多月，习近平主席三次会晤来访的非洲国家领导人。在齐塞克迪总统之前，加蓬总统邦戈、厄立特里亚总统伊萨亚斯先后对中国进行国事访问。今年以来，非洲十多位部长级以上官员来访中国。中非减贫与发展会议、中非青年大联欢等活动相继举办，“中非友好合作精神”在中国和非洲的广袤大地上不断传承。

　　专家指出，中非友好源远流长。相似的历史遭遇、共同的历史使命把中国和非洲紧紧联系在一起。中非双方的积极互动，向国际社会释放出双方相互支持、命运与共的强有力信号。

　　“中方坚定支持加方走符合本国国情的发展道路”“坚定支持厄方维护自身主权、安全、发展利益”“愿同刚果（金）加强发展战略对接，在发展振兴的道路上相互支持、共谋合作、共促发展、共同进步” “携手构建新时代中非命运共同体”……在三次同非洲国家元首的会谈中，习近平主席表达了中方对各国走独立自主发展道路的坚定支持，展现中国同非洲各国团结合作、携手并进的坚定态度。

　　专家表示，百年变局加速演进之际，中非双方要继续相互尊重、相互理解、相互支持、相互帮助，坚决反对一切形式的霸权主义和强权政治，反对干涉别国内政，携手构建更加紧密的中非命运共同体。

　　2013年3月，习近平主席就任国家主席后不久就出访非洲。在那次访问中，习近平主席面向世界首次提出真实亲诚对非政策理念和正确义利观，郑重宣告中非永远做可靠朋友和真诚伙伴。

　　“过去十年来，在真实亲诚对非政策理念和正确义利观引领下，中非关系发展按下了‘加速键’，驶入了‘快车道’，迈入构建更加紧密中非命运共同体的新时代。”李新烽说。

　　当前，中国和非洲都站在新的历史起点上，正迎来新的重要机遇。“在中非领导人共同引领下，新时代中非命运共同体建设必将不断迈向新高度，开创中非关系更加美好的明天。”刘继森说。

(责编：艾雯、刘叶婷)

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