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中国—东盟文明交流合作论坛在吉隆坡举办

毛鹏飞　汪艺
2023年05月28日09:36 | 来源：新华网
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　　这是5月27日在马来西亚首都吉隆坡拍摄的中国—东盟文明交流合作论坛现场。新华社记者 朱炜 摄

　　新华社吉隆坡5月27日电（记者毛鹏飞　汪艺）5月27日，中国—东盟文明交流合作论坛在马来西亚首都吉隆坡举办。本次论坛主题为“中国—东盟文明交流合作新机遇”，中共中央宣传部负责同志、马来西亚教育部代表、驻马来西亚大使以及中马知名作家、学者、出版人等300余人参加论坛。

　　参与论坛的人士一致认为，今年是构建更为紧密的中国—东盟命运共同体十周年、共建“一带一路”倡议提出十周年。中国与东盟各国共同以文化为纽带，以图书为桥梁，开展了全方位、宽领域的双边、多边出版交流合作，展现双方文化独特性和多样性，深化了文明交流互鉴，促进了民心相通。

　　这是5月27日在马来西亚首都吉隆坡拍摄的中国—东盟文明交流合作论坛现场。新华社记者 朱炜 摄

　　论坛提出，落实全球文明倡议，加强中国与东盟出版交流合作，需要尊重世界文明的多样性，合力营造各国文明和谐共生的良好氛围；秉持开放包容理念，合力健全各国文明对话交流的长效机制；坚持共商共建共享原则，合力构建互利共赢的国际合作平台；开辟人际交流新路径，合力促进各国人民相知相亲。

(责编：艾雯、刘叶婷)

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