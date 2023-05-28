毛鹏飞

新华社吉隆坡5月27日电（记者毛鹏飞）中国优秀图书海外推广项目“中国书架”在马来西亚的联合落成揭幕仪式26日在马大众书局马六甲皇冠百利旗舰店成功举办。“中国书架”项目近期将在包括马六甲在内的马来西亚多地建设落成。

在5月26日至6月4日的吉隆坡国际书展中国主宾国活动期间，共计12个“中国书架”项目将在大众书局马六甲、吉隆坡、怡保、槟城等6家旗舰店以及雪兰莪州公共图书馆建设落成。

此次“中国书架”首批展销内容包括《习近平谈治国理政》《中国与人类命运共同体：探讨共同的价值观与目标》《论语》《平凡的世界》等来自外文出版社、五洲传播出版社、华语教学出版社等近500种，2000余册精品图书，涵盖中国政治、经济、文化、艺术等多个领域，为当地民众提供全面感知中国的窗口。

“中国书架”是由中国图书进出口（集团）有限公司等中国出版进出口企业承办实施的重要图书推广项目，通过在全球各国著名书店、图书馆、艺术馆以及文化机构集中展示反映当代中国、传统文化、文学等方面的图书，满足当地读者了解中国的愿望。

(责编：艾雯、刘叶婷)