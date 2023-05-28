沈丹琳 姚兵

新华社开罗5月27日电（记者沈丹琳 姚兵）埃及旅游和文物部27日在首都开罗以南约30公里的塞加拉古墓群发掘现场宣布，埃及考古人员日前在此地新发现两座木乃伊作坊。

埃及旅游和文物部长艾哈迈德·伊萨在发掘现场举行的新闻发布会上说，此次发掘工作由埃及最高文物委员会秘书长穆斯塔法·瓦齐里率领进行，除木乃伊作坊外，还发现了两座分别属于古埃及新王国和旧王国时代的古墓。

瓦齐里在现场介绍说，这两个木乃伊作坊可以追溯到古埃及第三十王朝（公元前380年至公元前343年）和托勒密王朝（公元前305年至公元前30年），是迄今埃及发现的“最大、最完整的”木乃伊作坊。一个作坊用于制作人类木乃伊，另外一个用于制作动物木乃伊。记者在现场看到，两个作坊都是长方形建筑，有多个房间，部分房间配有用于制作木乃伊的石床，石床旁放置着陶罐、工具和仪式器皿。

埃及旅游和文物部在新闻发布会上还公开了新发现的两座古埃及墓葬，以及从墓葬中出土的棺椁和陪葬品。瓦齐里说，一座墓葬属于距今3400年的古埃及第五王朝，另一座属于距今2400年的第十八王朝，墓主均为古埃及祭司。记者在现场看到，墓葬紧邻木乃伊作坊，墓室内外的墙壁上有精美壁画与浮雕，公开展示的木乃伊棺椁颜色鲜艳，上面绘制着复杂纹饰与古埃及象形文字。

塞加拉地区是古埃及文明核心遗址，多位法老的金字塔和许多贵族的墓地位于此地，包括最古老的阶梯金字塔。

(责编：艾雯、刘叶婷)