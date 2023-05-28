石中玉

新华社塞尔维亚诺维萨德5月27日电（记者石中玉）塞尔维亚诺维萨德大学孔子学院27日在塞中北部城市诺维萨德举行活动，庆祝成立9周年。

塞尔维亚政府官员、大学教授和学生、中国驻塞尔维亚大使馆和中资企业代表等百余人参加活动。来自诺维萨德大学孔院、多所孔子课堂和汉语教学点的学生表演了中文歌曲合唱、《论语》朗诵、太极、茶艺等，现场不时爆发出阵阵掌声。

塞尔维亚教育部助理部长图比奇在致辞中说，塞尔维亚与中国在教育领域的合作从未停止并且不断取得进展，诺维萨德大学孔子学院为此作出了突出贡献。他说：“塞中两国在各个领域均拥有高水平的合作。我要特别强调塞尔维亚积极参与‘一带一路’倡议。在这一背景下，两国致力于加强全面战略合作伙伴关系，以进一步提升两国各领域的务实合作水平。”

中国驻塞尔维亚大使馆公参张喆表示，孔子学院是塞尔维亚民众学习中文、了解中国文化的窗口，也是两国教育文化交流的桥梁和纽带，在促进两国文明平等交流互鉴、深化“一带一路”合作、共建人类命运共同体方面发挥着重大作用。希望诺维萨德大学孔子学院继续发挥学科优势，不断提高中文教学水平，丰富文化活动内涵，为促进两国人文交流和中塞“铁杆友谊”作出新的更大贡献。

诺维萨德大学孔子学院中方院长陈晦说，伴随着“一带一路”建设的不断推进，伴随着中塞各领域合作的不断深入，青少年朋友今天学习中文，明天一定会成为两国友好交往的生力军。

当天，第22届“汉语桥”世界大学生中文比赛塞尔维亚赛区决赛在诺维萨德大学举行。来自贝尔格莱德大学语言学院中文系的伊娃·伊利奇（中文名李一帆）获得高级组第一名，被推荐代表塞尔维亚参加在中国举办的总决赛。

诺维萨德大学孔子学院成立于2014年，是塞尔维亚第二所孔子学院。

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