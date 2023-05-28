人民网厦门5月27日电 （记者蒋安全）第三届“大航海时代与21世纪海上丝绸之路”海峡两岸学术论坛5月27日在厦门举行。时值“一带一路”倡议提出十周年之际，海峡两岸专家学者齐聚一堂，集思广益，建言献策，共同为共建“一带一路”走深走实、推动构建人类命运共同体提供智力支持和学术支撑。

中国社会科学院副院长甄占民，台湾中华郑和学会理事长赖进义，厦门市委常委、宣传部长吴子东分别在开幕式上致辞。

甄占民表示，当前，以海洋为载体和纽带的市场、技术、信息、文化等合作日益紧密。中国提出共建21世纪海上丝绸之路倡议，就是希望促进海上互联互通和各领域务实合作，推动蓝色经济发展，推动海洋文化交融，共同增进海洋福祉。中国提出构建海洋命运共同体，也是要通过坚持平等互利原则，通过践行真正的多边主义，促进国际关系民主化，摒弃例外主义和霸权思维，推动沿海国家并肩书写共商、共建、共享、共赢的时代新篇章。

甄占民强调，海峡两岸同胞同根同源，同文同种，祖国大陆围绕支持台湾地区参与建设“一带一路”，出台了一系列惠台利民政策措施，旨在使台湾同胞分享更多发展机遇，挖掘两岸合作的新动能，进一步促进两岸融合发展，增进两岸同胞福祉。两岸交流归根到底是人与人之间的交流，适宜的思想交流和知识共享，可以为“一带一路”合作行稳致远创造良好条件，也可以为两岸关系健康发展奠定更为坚实的基础。

台湾中华郑和学会理事长赖进义在致辞中说，郑和七下西洋是大航海时代的伟大壮举，“一带一路”倡议则是21世纪中国的伟大创举，郑和下西洋走过的路线已成为21世纪海上丝绸之路的一部分。两岸学者加强对“一带一路”倡议的交流和研究，可以让世界更好地读懂该倡议，让世界因共建“一带一路”变得更美好。

厦门市委常委、宣传部长吴子东介绍说，厦门是21世纪海上丝绸之路的战略支点城市。过去十年，厦门与“一带一路”沿线国家和地区的货物贸易从248亿美元扩大到508亿美元，年均增长8.3%。他希望本次论坛为两岸专家学者搭建了深入交流研讨的平台，期待大家深入交流，汇聚智慧，为促进海峡两岸携手推动“一带一路”高质量发展，促进两岸融合发展贡献更多智慧和力量。

主题演讲环节，中国社会科学院亚太与全球战略研究院院长李向阳研究员、台湾“中央研究院”近代史研究所兼任研究员朱浤源、纽约两岸历史文化研究中心主任汤锦台等专家学者分别发表演讲。

此次论坛由中国非洲研究院、中国社会科学院国家全球战略智库主办，海峡两岸交流基地（厦门市石室书院）承办，台湾中华郑和学会、厦门市社会科学界联合会、海沧区社会科学联合会协办。来自海峡两岸约50家研究机构和高校的80余位专家学者参加此次论坛。

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