为深入贯彻落实习近平总书记考察吉林重要讲话和重要指示精神，服务东北振兴国家发展战略，充分发挥欧美同学会“建言献策智囊团”作用，助力地方经济高质量发展，5月22日，由欧美同学会(中国留学人员联谊会)主办，吉林省委统战部、吉林省欧美同学会（吉林省留学人员联谊会）、长春市委统战部、长春新区管委会承办的“智启振兴 汇促发展”海归人才助力新时代东北振兴座谈会在长春召开，20位留学人员代表发言。吉林省委书记景俊海出席座谈会并讲话，吉林省委常委、统战部部长吴海英及省委、省政府有关部门负责人出席座谈会。欧美同学会党组书记、秘书长王丕君出席并主持座谈会。

吉林省委书记景俊海出席座谈会

景俊海指出，吉林振兴，关键在人。近年来，吉林省认真贯彻习近平总书记关于人才工作的重要讲话重要指示精神，深入实施人才强省战略，根据人才需求出台人才政策，谋划实施高端人才收入倍增计划，积极推进“高校毕业生留吉”工程，举办“吉人回乡”创业就业合作座谈会、“创业奋斗 ‘就’在吉林”等活动，着力建设全国重要人才中心和创新高地。去年，全省高校毕业生留吉就业人数超过11.8万人，增长17.7％，创历史新高，高级职称人才从净流出转向净流入，高端人才连续两年进大于出，人才加速回归之势正在形成。

在简要介绍吉林面临的政策机遇、发展机遇、合作机遇后，景俊海强调，留学归国人才是人才队伍的重要组成部分。希望广大海归人才牢记习近平总书记殷殷嘱托，进一步焕发创业奋斗、就在吉林的无限激情，为吉林全面振兴贡献智慧力量。一要传承光荣传统，始终把信仰、报国、为民放在心中，坚定不移听党话、跟党走，争当爱国主义的坚守者。二要勇立时代潮头，紧紧抓住转型数字化、服务智能化、社会共享化、产业高级化新趋势新机遇，聚焦吉林全面实施“一主六双”高质量发展战略，跟踪对接“六新产业”发展和“四新设施”建设，最大程度将技术、资金等资源融入吉林产业体系，推动更多好项目、大项目落户吉林，争当助力发展的奋斗者。三要坚持博学笃行，在基础研究上下实功，在科技融合上出实招，在成果转化上求实效，推动形成更多新产业、新经济、新业态，争当创新创造的先行者。四要积极融通中外，深度参与“五个合作”，带动更多人才踊跃回到吉林、扎根吉林、耕耘吉林，争当开放合作的示范者。我们一定精心做好海归人才服务，为大家在吉林创新创业创造营造良好环境，努力形成海纳百川求发展、登高望远看世界、万马奔腾聚吉林的生动局面。

“智启振兴 汇促发展”海归人才助力新时代东北振兴座谈会现场

王丕君在主持座谈会时指出，以习近平同志为核心的党中央高度重视东北振兴，实施深入推进东北振兴战略，为新时代东北振兴谋篇布局指明方向。党的十八大以来，习近平总书记曾三次到吉林考察。围绕东北振兴召开建言献策的吉林篇，既是我们响应总书记号召的又一举措，也是我们再一次与地方联合，助力地方经济高质量发展的务实举措。东北振兴、吉林发展一要聚人气、二要聚人才、三要出政策、四要有好机制、五要有好环境。在吉林省委、省政府对包括留学人员在内的广大人才高度重视下，留学人员干事创业的热情前所未有，吉林振兴发展面临大好机遇和可期前景。欧美同学会作为党领导的留学人员组织，将始终围绕党和国家中心工作，锚定“人才库、智囊团、生力军”的职责使命，聚焦高质量发展和中国式现代化建设，发挥人才富矿、技术富矿、国际化富矿的优势，组织留学人员围绕吉林“六新产业”“四新设施”开展建言献策，持续提供高质量的智力支持；将结合“双创”大赛、年会、中德科技论坛、中美经贸论坛等平台载体，为吉林振兴发展引才引智，开展人才、技术、项目对接落地；与东三省统战部门共建东北海创中心，形成三省联动效应，为全面深入实施东北振兴战略，书写振兴东北吉林篇章作出欧美同学会和留学人员的独特贡献。

座谈会上，徐洪才、段燕文、李伏安、白宁、章桐、陈学思、张立华、方明等海归人才，围绕“创新发展，培育新动能新优势”“开放发展，实现合作与共赢”主题，把脉吉林发展，献出真言良策。

本次座谈会是吉林省欧美同学会根据欧美同学会总会关于人员组织起来、活动开展起来、作用发挥出来的工作要求，以系统集成观念接续召开的三大会议之一。5月21日，吉林省欧美同学会第一次会员代表大会暨成立大会在长春召开。当天，组织召开了“奋斗有我 就在吉林”留学报国事迹报告会，刚刚当选的副会长赵佳、张立华、庄秀丽、任长忠做报告，省委常委、统战部部长吴海英出席报告会，近300名归国留学人员在现场聆听了报告，引发强烈反响。

新当选的吉林省欧美同学会副会长、国家级海外高层次人才张立华说，东北振兴应该抓住数字中国建设历史机遇，通过大力推进社会各行业的数字化、智能化进程，用数字化创新手段激活传统优势产业，为产业再创新提供基础，同时注重新一代信息技术等数字技术产业自身的布局发展，由此实现弯道超车。

黑龙江省欧美同学会副会长李显筑说，建设创新型省份，要发挥企业主体作用，积极推进技术研发和成果转化，引领各类企业参与平台建设，资源共享，不断激发创新创造活力；发挥政府主推作用，借助行业协会推动氛围营造、要素投入、激励保障、服务监管，推动形成科技创新与成果转化的良性循环。

辽宁省欧美同学会副会长高峰说，吉林省具有优秀的科教资源和高素质人才资源，要强化教育、科研与产业的融合，推动科技成果在域内的孵化和转化。

中国政策科学研究会经济政策委员会副主任徐洪才认为，吉林省要抓住中国俄罗斯深化经贸合作这个新的发展机遇，充分发挥海参崴港内贸货物中转口岸的作用，全面升级东北经济双循环新发展格局，促进东北经济高质量发展。

欧美同学会金融委员会会长李伏安认为，吉林可以充分发挥边境省份优势，开拓金融跨境业务。在下一步海上往来开辟以后，可以吸引更多的金融机构在吉林做跨境业务，为跨国贸易提供金融服务。

欧美同学会联络委员会副主任、留加分会副会长白宁认为，长春新区应该积极探索融入中俄港口合作、内贸货物跨境运输的机遇，助力东北亚地区产业、经济发展再上新台阶。

辽宁省欧美同学会会长何伟说，希望吉林辽宁两省欧美同学会加强交流合作，发挥好留学报国人才库、建言献策智囊团、民间外交生力军作用，为推动东北全面振兴取得新突破贡献留学人员的智慧和力量。

中国科学院院士、吉林省欧美同学会会长陈学思说，要在重视人才、培养人才、留住人才、为人才成长提供良好生存条件方面持续发力，从吉林省科教大省的实际出发，发挥好人才的主观能动性，多建立专精特新企业，引领人才为经济建设的主战场做贡献。

欧美同学会留美分会副会长段燕文建议，建设欧美同学会海归小镇和海创中心，打造各类海归人才聚集的高地，新兴产业策源地，关键技术的突破地，传统优势产业的提升地，宜居宜业、产城融合的实践高地“五个高地”，吸引高层次人才留吉创业就业，推动吉林高质量发展。

欧美同学会商会2005委员会常务理事王卫东表示，要继续从聚焦海归集聚行业、学习其他地区成功经验、制定优惠政策积极吸引外企落地等多个角度着手，继续吸引海归人才。

安徽欧美同学会理事、科大讯飞欧美同学会副会长兼秘书长，科大讯飞股份有限公司副总裁方明建议，加大资源投资力度，培养懂科技、懂产业、懂资本、懂市场、懂管理的复合型科技产业组织人才，助力区域经济高质量发展。

来源：欧美同学会微信公众号

(责编：艾雯、刘叶婷)