新华社纽约5月26日电 记者手记：都在呼吁改变，却又似乎什么都没有变——写在黑人男子弗洛伊德被美国警察跪压致死三周年之际

新华社记者徐兴堂

三年前的5月25日，黑人男子乔治·弗洛伊德在美国明尼苏达州明尼阿波利斯市街头遭白人警察跪压颈部超过9分钟窒息而死。弗洛伊德之死迅即掀起了席卷美国的“黑人的命也是命”运动，直指美国社会广泛存在的种族歧视问题。

三年来，美国黑人社团、民权团体、州县乃至联邦官员都不断呼吁针对种族歧视和警察滥权做出改变。这其中，最显著的改变莫过于各类公众人物谈及种族话题时都变得小心翼翼。但和三年前相比，无论是种族歧视现象还是警察过度执法劣迹在美国均未发生明显变化，黑人成为受害者的命案也未见减少。

5月25日，在美国明尼苏达州明尼阿波利斯市，人们参加哀悼活动，纪念弗洛伊德遇害三周年。新华社发（比利·布里格斯摄）

弗洛伊德临死前连喊20多次“我不能呼吸”，这句话已成为美国黑人争取平等的标志性口号，但黑人被白人和警察残害致死的案件仍时有发生。

来自明尼苏达州的联邦众议员伊尔汗·奥马尔说：“尽管警察对黑人使用官方禁止的暴力受到更多关注，但暴力发生的几率不但没变，反而更高了。”

明尼苏达州州长蒂姆·沃尔兹25日发表声明，宣布当天为本州的“乔治·弗洛伊德纪念日”。他说：“只有通过真正的、系统的改变来防止此类事件再次发生，才能为乔治·弗洛伊德带来真正的正义……我们必须继续做我们力所能及的每一件事，共同消除州内的系统性种族主义。”

“当2020年弗洛伊德事件发生的时候，我满怀希望地认为会有积极的变化。”当地一位名叫贝萨妮·塔姆拉特的大学生接受媒体采访时说。“但我敢说，我们向前迈进了5步，却倒退了15步。”

塔姆拉特说，种族问题成为校园里激烈争论的话题，因为种族歧视已深深嵌入美国社会的各个方面。“我不认为人们已经准备好做出改变。”

这是5月25日在美国明尼苏达州明尼阿波利斯市拍摄的弗洛伊德墓碑前摆放的鲜花。新华社发（比利·布里格斯摄）

美国全国有色人种协进会主席德里克·约翰逊说，弗洛伊德死后，美国黑人一直在无数的案件中因为被歧视而挣扎，这都源于不称职的执法体系以及身为美国黑人的恐惧感。

就像枪击频发、毒品滥用等社会问题一样，美国的种族歧视与其社会制度密不可分，尽管其对社会的危害显而易见，却因各种利益之间的冲突而变得无解。

正如乔治·弗洛伊德全球纪念馆执行主任珍妮尔·奥斯汀接受媒体采访时所说，要实现真正的改变是可能的，但没人去做，“因为我们国家从体制和行业层面都需要黑人处在社会底层”。

(责编：贾文婷、刘慧)