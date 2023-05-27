谷羽桐

宝马中国副总裁吴燕彦接受采访。人民网 崔译戈摄

5月24日至25日，第三届中德科技论坛在福建泉州举办。本次论坛以“携手共创中德科技合作新未来：相互成就 共同发展”为主题，旨在搭建两国科技界人士交流与对话的民间平台。本次论坛共设三个平行论坛，引发了与会中德嘉宾的热烈探讨。宝马中国副总裁吴燕彦参与了“新能源与汽车产业发展”平行论坛并做演讲。

会后，吴燕彦接受了人民网独家专访。她表示，疫情对于中德两国之间的人员往来影响较大，而如今能够借助论坛的契机与各位中德同僚相互交流学习，确实令人激动，这样的面对面会谈是线上交流所无法取代的。

“脱钩断链”不可取，“两败俱伤”不可为

一段时间以来，包括美国在内的一些西方国家鼓吹脱钩断链，先前外交部也明确表示，中方愿同国际社会一道，坚持合作共赢、开放包容，反对“脱钩断链”“小院高墙”，致力于构建开放型世界经济。针对这一问题，吴燕彦表示，在今年3月26日举办的中国发展高层论坛2023活动上，宝马集团董事长齐普策在发言中再次重申对中国的长期承诺，并强调“合作创造繁荣，脱钩两败俱伤”。宝马是一家布局全球的企业，始终坚持经济全球化和贸易自由化，旗帜鲜明反对任何强加的“脱钩断链”，宝马在中国持续不断的加大投资，本身就是对所谓“脱钩”说法的强力回应。

扎根中国，继续“双向奔赴”

当前世界经济风险积聚，保护主义逆流横行，但中国始终坚持越发展越开放，对外开放的大门越开越大。在先前的新闻发布会中，外交部表示，中国将继续坚定不移地推进高水平对外开放，与世界相互成就，共创未来。谈及改革开放，吴燕彦表示，改革开放是人类历史上的伟大创举，如果没有改革开放就没有如今中国举世瞩目的经济成就。

5月18日,宝马集团举行了扎根中国20年“生日会”并宣布将于2026年起在沈阳投产具有划时代意义的纯电动BMW新世代车型，与之配套的BMW第六代动力电池项目也全面动工，总投资100亿元人民币。吴燕彦表示，宝马计划进一步加快电动车型的本土化研发，过去20年中宝马与中国共同完成了许多务实合作的创举，在未来，宝马也将帮助中国本土伙伴，共同奔赴成功。谈到这里，吴燕彦说到：“就像中国领导人曾说过的，‘一花独放不是春，百花齐放春满园’”。

从“大国”到“强国”，中德汽车工业未来的合作共赢

目前，中国已成为全球最大的新能源汽车市场，产销量已连续8年位居世界第一。今年前4月，中国新能源汽车销量超过220万辆，同比增长42%。中国新能源汽车的国际竞争力正在逐步提升，也得到了越来越多的国际认可。吴燕彦对此表示认可：“中国新能源汽车的出口量确实提升迅速，这说明中国的新能源汽车从品牌、设计、制造和安全等方面都有了很大的进步，同样也能看出不论是在产业链，还是在市场培育还是在法律法规的完善上，中国目前都有着较强的先发优势。”宝马作为扎根在中国的一家外资企业，团结了很多中国的本土伙伴，共同开拓新能源汽车领域，近期，宝马同宁德时代、亿纬锂能、远景动力三家国产电池企业签订了百亿欧元的订单，这三家电池企业将在美国、欧洲以及中国建立五个电池生产工厂，这也是宝马助力中国零部件企业拓展国际业务的重大举措。

吴燕彦希望，未来双方能够进一步支持鼓励企业创新和研发，提高知识产权保护，提升政策的稳定性、透明度和可预测性，加大市场监管力度，为企业发展创造良好的环境。

(责编：贾文婷、刘慧)