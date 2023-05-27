人民网雅加达5月26日电（记者张杰、李培松）24日至26日，第四届中国（印尼）贸易博览会（以下简称“印尼展”）在印尼首都雅加达国际会展中心举办。本届印尼贸易博览会由温州市人民政府主办、广东省商务厅支持，宁波市商务局、宁波市贸促会、台州市商务局联合主办，温州市商务局和米奥兰特国际会展联合承办，由印尼中华商会、印尼零售协会、印尼室内设计协会、印尼汽配协会和佛山市顺德区中小企业协会协办。

来自浙江、广东、江苏等11省30余地市的约800多家参展企业到展，总展位达到1004个，展示面积超过20000平方米。展会涵盖多个行业和领域，包含9大专业展，包括纺织服装展、工业机械展、家用电器展、家居礼品展、建材五金展、电力能源展、美容美发展、消费电子展及汽车摩托车零配件展。

印尼贸易部国家出口发展总司司长马罗珞在开幕致辞中表示，印尼与中国的贸易关系呈现积极趋势，印尼和中国之间日益增长的贸易表明两国的产业是互补的。在展会现场，马总司长对来自中国的机械智（制）造、汽车零部件、纺织服装等参展企业的展品表现出高度的兴趣，亲自收取了部份展商的参展资料和名片。

印尼展开展第一天进场专业观众超过12300人次，第二天达到18100人次，预计第三天超过20000人次。预计三天展会进场专业观众人数会超过50000人次。本次展会的850家参展企业在展会头两天收获订单（含意向）达到18.188亿美元，预计整场展会的订单（含意向）超过28亿美元。在此次印尼展期间，主办方还举行了多项论坛活动。

负责此次博览会的米奥兰特国际会展印尼分公司负责人周春湘向记者表示，本次展会以实体展+互联网服务的形式进行。展前，展商可通过主办方开放的数据库自选或是提供自己选定的需邀约买家，主办方着力覆盖全球的境外呼叫中心、境内运营团队助力展商完成邀约到展。展商也可通过主办方的营销平台邀请客户老买家。同时，这一模式支持展商在展前就通过线上“数字化海外展厅”搭建，实现展前预商洽，提前锁定精准商机。展中，所有自选、自提买家到场，网展贸APP会发送实时消息给展商，展商可以主动联系买家。同时主办方还配备30人左右的引导团队，一旦买家到场，现场导引团队会立刻收到提醒，并将买家引导至对应展位推动商洽。希望参展企业能够通过此次展会，深入了解印尼市场的发展前景和机遇，同时也为印尼国内的企业和消费者带来更多高品质、创新性的产品和服务。

(责编：贾文婷、刘慧)