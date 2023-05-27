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俄国防部：美国以和平任务为幌子从后苏联空间收集病原微生物

2023年05月27日14:50 | 来源：新华网
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　　新华社符拉迪沃斯托克5月27日电（记者陈畅）俄罗斯武装力量辐射、化学和生物防护部队司令基里洛夫26日说，美国以和平任务为幌子，从后苏联空间及其他国家收集病原微生物并将其变成美国财产。

　　据俄罗斯国防部网站消息，基里洛夫在关于美国生物军事活动的新闻发布会上说，美国以“人道主义合作”的名义，在中亚和外高加索地区收集鼠疫、炭疽、土拉菌病等烈性传染病的病原体并进行基因分型。美方在后苏联空间的生物军事活动非常活跃，其通常做法为：先对某些国家的生物状况表示关切，打着“解决问题”的旗号引起这些国家相关部委对开展合作的兴趣，与其签订政府间协定，随后建造的生物研究设施将连接到统一的生物监测系统。至此，该国在生物研究领域的所有成果、包括收集的病原微生物都将成为美国的财产。

　　基里洛夫说，根据伦敦国王学院报告的数据，美国现有25个对烈性传染病病毒和细菌进行研究的实验室，另有3个类似实验室正在建设中。未来几年美国计划再开设18个生物安全四级（BSL-4）实验室，其中大部分将位于亚洲国家。

(责编：徐祥丽、贾文婷)

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