中国军队第八批援老医疗专家组被老挝国防部授予英勇勋章。人民网记者 孙广勇摄

人民网万象5月26日电（记者孙广勇）中国人民解放军第八批援老挝医疗专家组（以下简称医疗队，由空军军医大学西京医院派出）被授予老挝人民军英勇勋章，授勋仪式5月26日在老挝首都万象举行。

老挝副总理兼国防部长占沙蒙对医疗队在老期间的工作表现给予高度赞扬和充分肯定。第八批医疗队于2022年12月2日抵达万象并积极开展工作，以精湛的医术和优良作风，开展了卓有成效的援外医疗工作，极大提升了老挝人民军103总医院的医疗护理水平。

自2019年开始，中国人民解放军持续向103总医院派遣医疗队。在延续前七批的工作基础上，第八批医疗队积极开展新技术新业务，不断创造如三叉神经痛、面肌痉挛微血管减压手术，内镜经鼻-筛-鸡冠入路嗅沟脑膜瘤切除术，清醒麻醉下语言区胶质瘤切除术，心梗后重度心衰患者分叉病变的冠脉介入手术以及3D打印人工腰椎椎间融合器置入等老挝首例手术。同时帮助组建新科室新病区，为老挝军方多名高层领导会诊以及进行疑难病例会诊，通过讲座带教培养医护骨干力量。

第八批援老医疗队队长樊蕊在授勋仪式上表示，能够参加此次任务，我们感到十分光荣并且责任重大。履行了医疗队应尽的职责，取得的成绩和勋章同组织的信任及支持密不可分。我们一定会将援外精神传承下去，为增进中老两国两军友谊作出更大贡献。

中国驻老挝大使馆武官处表示，今年正值新中国医疗援外工作开展六十周年之际，中国军队援外医疗队兢兢业业，无私奉献，毫不保留地分享知识技能，传授工作经验方法，展现了中国军医勇于担当的奉献精神和悬壶济世的博爱精神。

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