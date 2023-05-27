“汉语桥”大赛现场，南非大学师生合影留念。人民网记者 邹松摄

人民网德班5月27日 （记者邹松）从诗经中寻找“景福宫”的来历，用小提琴奏响“河西走廊”，鹰爪拳神形兼备，傣族舞婀娜多姿……26日上午，南非德班太阳酒店会议厅不时传来阵阵叫好，现场百余名嘉宾为台上参加“汉语桥”决赛的南非大学生助威，也为疫情之后这项经典中文国际赛事在南非的线下回归感到振奋。正如本次大赛主题“天下一家”所诠释出的理念，来自南非不同地区6所孔子学院的14名选手，以他们不同的经历和技艺展现出“与中文结缘，盼世界大同”的美好愿景。

第二十二届“汉语桥”世界大学生中文比赛南非赛区决赛暨“振华重工杯·汉语桥”南非大学生中文比赛由中外语言交流合作中心和中国驻南非大使馆主办，德班理工大学孔子学院承办。比赛共分笔试、主题演讲和才艺展示三个部分。经过两个多小时的激烈比拼，来自开普敦大学的苏晗雅和李穗旼获得一等奖，她们将代表南非前往中国征战“汉语桥”比赛全球复赛。

“‘君子万年，介尔景福’，我故乡的著名建筑景福宫，名字出自中国的《诗经》……汉字之美令人着迷”，韩裔南非选手李穗旼的“东方脸”固然为她加分，但在场观众更被她对中国文化渊源的探究所折服，也为她随后一曲音律地道的歌曲演唱《约定》献上热烈掌声。

黑人姑娘苏晗雅的中文演讲令人印象深刻，她将自己对“天下一家”的感悟与人类命运共同体理念巧妙衔接，道出非洲青年呼唤团结、携手致力全球和平与发展的渴望。才艺展示中，苏晗雅一人分饰多角儿，配合背景动画生动演绎了《白素贞的故事》，观众们看得津津有味。

年年“汉语桥”，届届有看点。无论是演讲、诗歌，还是舞蹈、器乐，来自南非的大学生新面孔总能展现出他们与中文结缘的独特经历，抒发出他们对中国文化的热爱之情。本次比赛最后一项才艺展示，是来自西开普大学中医孔院的黑人姑娘希诺现场在同伴身上扎针灸，演示推拿手法，令在场观众啧啧赞叹。最终，由德班理工大学师生组成的合唱团共同演唱《茉莉花》和南非民族歌曲，引得不少观众随歌而舞，现场气氛被推向高潮。

中国驻南非大使陈晓东通过视频向大赛发来祝贺，他表示今年是中南建交25周年，金砖峰会也将在南非举行，“汉语桥”大赛作为海外中文学习者学习汉语、了解中国文化的平台，必将促进更多南非青年加入到中文学习的行列中，成为中南友好的传承者和推动中南关系发展的民间大使。

南非高等教育和培训部国际关系亚、美、欧洲副主任戈弗雷·奇奥马在现场致辞中表示，疫情没有消减南非青年学习汉语的热情，“汉语桥”大赛的水准越来越高，相信会有更多熟练掌握中文、熟知中国文化的南非青年将在南中两国深化合作中迎来广阔舞台。

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