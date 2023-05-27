人民网莫斯科5月26日电（记者于宏建、肖新新）5月25日晚，“茶和天下·雅集”活动在俄罗斯莫斯科中国文化中心举行。本次活动由中国文化和旅游部、中国驻俄罗斯大使馆以及俄中友协主办，中国对外文化交流协会、莫斯科中国文化中心以及云南省文化和旅游厅承办。中俄两国政府官员、专家学者以及当地民众等百余人出席活动。

中国驻俄罗斯大使馆公使衔文化参赞封立涛表示，茶具有数千年历史，中国是茶的故乡。古代“万里茶道”不仅促进中俄两国贸易发展，也有力推动两国文化交流和民心相通。希望两国民众继续以茶会友，不断加深彼此理解和友谊。

俄中友协副主席、俄罗斯外交部无任所大使基里尔·巴尔斯基表示，品茶同样是俄罗斯民众的重要生活方式。期待俄中两国民众通过茶文化交流，进一步巩固和增进彼此情谊。

俄罗斯文化部博物馆与对外关系司副司长安东·库兹涅佐夫表示，此次活动可以让俄罗斯民众更深入了解中国茶文化的丰富内涵。俄方愿同中方一道，通过举办更多此类文化活动，不断促进两国友好交流与合作。

此次活动通过主题展、图片展、视频资料、茶叶制作技艺和茶艺展示、演艺互动等多种形式，展现中国丰富多彩的茶文化魅力。活动现场，云南省文化和旅游厅代表团还带来了白族扎染、彝族刺绣以及剪纸、民族歌舞等非物质文化遗产的展示和体验项目，吸引与会嘉宾沉浸式体验。

5月24日，“茶和天下·雅集”相关活动还走进俄罗斯国家杜马（议会下院）。活动当天正值俄国家杜马全体会议召开，各党团议员齐聚会议大厅。此行赴俄的云南省文化和旅游厅代表团成员等，应俄中友协主席、俄国家杜马第一副主席伊万·梅利尼科夫的邀请来到会议现场，受到在场所有议员热情鼓掌致意。

温杯、投茶、润茶、冲茶……活动现场，来自云南省的茶艺师向来宾介绍茶的历史、种类，演示冲泡技巧，生动展现中国茶文化的和合之美。白族扎染、彝族刺绣、手工剪纸等非遗技艺，引得俄国家杜马议员们驻足欣赏、尝试体验，久久不愿离去。

本次“茶和天下·雅集”活动旨在纪念5月21日“国际茶日”，增进俄罗斯民众对中国传统茶文化的了解，以茶为媒深化中俄两国人民友好情谊，推动两国文化交流互鉴。

2019年12月，联合国大会宣布将每年的5月21日定为“国际茶日”。此外，“中国传统制茶技艺及其相关习俗”于2022年11月被列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录。

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