人民网东京5月26日电（孙璐、许可、蒋晓辰）25日，竹内亮纪录片电影周在东京落幕。日本纪录片导演竹内亮携电影版纪录片《再会长江》《好久不见，武汉》《走近大凉山》《华为的100张面孔》于5月19日至25日在东京有乐町的影院与观众见面。期间，日本艺人小岛瑠璃子、演员阿部力、旅日学者朱建荣等中日嘉宾纷纷亮相上映后的互动环节，与观众们交流自己眼中的中国。

竹内亮与演员阿部力在影片放映后的互动环节登场。人民网 许可摄

时隔十年，重走长江6300公里

十年前与长江的相遇，彻底改变了竹内亮的人生轨迹。以此为契机，他深深爱上了中国这片土地与生活在这里的“有趣的人们”，并决定迁居中国。十年后，中国经济高速发展，发生了翻天覆地的变化，而竹内亮也已凭借《我住在这里的理由》《好久不见，武汉》《后疫情时代》等纪录片为观众所熟知。他决定重走长江沿岸约6300公里，带领观众从上海出发，寻找长江源头的第一滴水。途中，他与十年前拍摄的纪录片《长江天地大纪行》中的采访对象重逢，用镜头记录下了他们的变化，并通过他们十年前后生活状态的对比，让观众客观感受真实的当代中国。

当接受人民网专访被问及拍摄《再会长江》的原因时，竹内亮谈到有两个因素一直在驱动着他。“首先是想要弥补十年前拍摄的遗憾和不足之处。十年前拍摄长江时由于语言限制以及缺乏在中国的生活经验，拍摄内容不够深入。其次是因为反感日本媒体长期以来对中国的负面报道，我想要向观众介绍日本媒体镜头以外的、普通的、我日常接触到的真实的中国”，竹内亮如是说。

竹内亮接受人民网专访。人民网 许可摄

连日来的忙碌使得竹内亮直到最后一天，才有机会同观众们一起完整地看完一场放映。在观影过程中，当中日两国观众看到十年前腼腆地抱着小羊招呼游客合影的藏族女孩仁青茨姆，如今成长为自信地追求职业理想的民宿老板时、当镜头中展现出壮丽秀美的三峡风光，以及三峡大坝建设过程中移民搬迁的村民们如今过上了现代化的生活时，现场不断发出惊讶地感叹声。这些来自于观众的真实反馈，竹内亮都在认真地关注着。

“在这十年间中国发生了巨大的变化，这种变化又会孕育出新的故事，这也是我喜欢中国的原因。在我拍摄过的数十个国家中，中国是最有趣的”。竹内亮告诉人民网，前后两次拍摄长江纪录片，能够亲自走到长江源头看第一滴水是他的向往，如果体力等各方面条件许可，他希望十年后再次重走长江沿岸，“届时中国的变化可能令人难以想象”。

真诚打动人心，拉近中日两国距离

“没想到有这么多喜欢中国的日本人！” 竹内亮感慨道。“日媒的负面报道，给大多数日本人留下了不喜欢中国的印象，但我发现看完电影后，很多日本观众感动落泪，他们没有因为负面报道对中国产生偏见，而是单纯地以人与人之间的交往来看待，这让我非常感动。”

5月23日，日本NHK电视台《早安日本》节目播出了对竹内亮的采访，并介绍了此次电影周。电影周上映的四部影片均已在网络上发布，其中《再会长江》纪录片分集版本在视频平台优兔总播放量超过200万。

日本网友在视频平台优兔上留言。（图片来源：网络截图）

一名日本网友留言，“尽管两国关系存在诸多问题，但是作为邻国应该友好相处。日本有很多像我一样不了解真实的中国的日本人。期待今后竹内亮导演等人能够更多地介绍中国的历史与现状”。

日本网友观看影片后在推特上留言。（图片来源：网络截图）

多名日本网友观看完影片后留言表示：“《再会长江》通过与采访对象的重逢，记录了十年来中国的发展与当事人内心的变化，令人既惊讶又感动。如同影片中内陆地区的少数民族与上海之间的距离变得更近一样，两国之间的距离也应该拉近”“希望重视人与人之间的交往”“我带着女儿一起观影，女儿看完说很有趣，想要去中国看看”等。

当天，有观众专程从大阪、爱媛县等地前来观影，现场座无虚席。影片结束后的合影互动环节，排队等待的观众挤满了楼梯间，竹内亮和每一位进行合影的观众互动，并通过简单地交谈表达对大家观影的感谢。一名女性观众离开影院后久久不能平静，再度折返献给竹内亮一束花，来表达对他的支持。

现场观众接受人民网采访时纷纷表示：“这是我第二次观看了，很有意思，今后想去中国看看”“影片记录的中国宏伟秀丽的风景与人们的日常生活，如实地反映了中国十年间的变化。其中流露出的人与人之间跨越国境的交往令人感到很温暖”。

(责编：贾文婷、刘慧)