签约仪式现场。人民网 刘飏摄

人民网伦敦5月26日电 （郭锦标、刘飏） “欢迎更多的英国企业与我们分享进博会的新机会！” 5月25日下午，第六届中国国际进口博览会推介会在伦敦举行，当地商协会、企业代表等共200多人参加，今年金秋相见于上海成为大家共同的约定。

中国驻英国大使馆公使包玲表示，中国将继续扩大市场准入，加大现代服务业领域开放力度，积极落实外资企业国民待遇，稳步扩大制度型开放，营造市场化、法治化、国际化一流营商环境，这必将为包括英国在内的世界各国和地区带来更多新的合作机遇。进博会是中国与世界分享发展机遇的窗口，期待更多更有特色的英国优质商品和服务进入中国千家万户。

中国国际进口博览局副局长刘福学表示，举办进博会，是中国推动新时代高水平对外开放的重大决策，是中国主动向世界开放市场的重大举措。我们对实现进博会“越办越好”充满信心，因为中国有政策、有市场、有环境、有平台，越来越多的优质国外商品和服务搭乘进博会快车进入中国市场。期待英国机构和企业继续发挥优势，组织更多优质展客商参展参会。

英国中国商会会长、中国银行伦敦分行行长方文建表示，中国银行作为进博会战略合作伙伴，积极参与中国国际进口博览会的招展、招商、贸易对接等工作，帮助和见证了许多全球企业通过进博会在中国市场找到了新机遇。伦敦分行将继续为包括英国企业在内的全球客户提供支持，为参会企业提供最精准、最优质的金融服务。

英中贸易协会公共事务执行董事Lise Bertelsen表示，中英双边贸易持续增长，双边贸易额已超过千亿英镑，中英之间要深化合作、加强对话并开展活动。进博会为英国企业开拓中国市场提供了机遇和支持，协会一直致力于中英企业经贸对接，将组织更多会员企业参加第六届进博会。

活动现场，英中贸易协会、汇丰银行、Ekman Recycling Limited、Global Consolidated Contractors International Ltd、Top Sun Technology Development Ltd等5家机构和企业与进口博览局签署了第六届进博会合作意向书或参展合同。

(责编：贾文婷、刘慧)