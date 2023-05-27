新华社贝尔格莱德5月26日电（记者石中玉）塞尔维亚总统武契奇26日在首都贝尔格莱德宣布，他定于27日辞去塞尔维亚执政党、议会第一大党塞尔维亚前进党主席职务，并将成立新的政治运动。

武契奇当天在一场集会上发表讲话说，这是他作为塞尔维亚前进党主席讲话的最后一个夜晚，明天将会有其他人接任这一职务。他同时表示，他仍是塞尔维亚前进党的忠实一员。

武契奇宣布，他将于今年6月底成立包括塞尔维亚前进党在内的新的政治运动，以加强塞尔维亚的团结和提高政治能力，致力于克服塞尔维亚未来2到3年的危机。

武契奇还表示，政府只能通过选举产生，不会组建过渡政府。

塞尔维亚5月初发生两起枪击事件，致使包括多名儿童在内的18人丧生、数十人受伤。枪击事件发生后，塞尔维亚多地举行抗议活动，谴责暴力事件，并要求进行变革，重组内阁。

武契奇2012年当选为塞尔维亚前进党主席，2017年首次当选塞尔维亚总统。在2022年举行的总统选举中，武契奇赢得连任，任期为5年。

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