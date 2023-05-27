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欧盟批准瑞银收购瑞信

2023年05月27日09:54 | 来源：新华社
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新华社北京5月26日电 欧洲联盟委员会25日批准瑞银集团收购瑞士信贷银行，称这两家大银行合并不会损害欧洲银行业竞争。

欧盟委员会在一份声明中说，瑞银和瑞信合并“不会严重削弱两家银行在欧洲经济区业务重合市场领域的竞争”，“合并后的实体将在所有市场继续面临来自众多竞争者的充分竞争压力”，包括几家全球性大银行和一些有实力的区域性竞争者。

4月4日，在瑞士日内瓦，人们走过瑞士信贷银行大楼。新华社记者连漪摄

4月4日，在瑞士日内瓦，人们走过瑞士信贷银行大楼。新华社记者连漪摄

瑞信是仅次于瑞银的瑞士第二大银行，也是全球银行业监管机构认定的30家全球系统重要性银行之一。然而，瑞信近年来屡屡曝出金融丑闻和重大投资失误导致巨额亏损，加上今年3月初美国两家区域性银行关门等危机引发的连锁效应，这家“百年老店”股价暴跌，最终行将崩溃。

瑞士联邦政府3月19日动用紧急权力，未经股东批准，推动瑞银同意以30亿瑞士法郎（约合33亿美元）收购瑞信，并由政府注资救助，以避免瑞信破产引发欧美金融业更大震荡。

瑞银近期表示，收购程序可能在6月底前完成，合并初期两家银行业务仍独立开展，业务融合将分阶段进行。（徐力宇）

(责编：贾文婷、徐祥丽)

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