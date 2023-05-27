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中国两项文献遗产新入选《世界记忆名录》

2023年05月27日09:35 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　据新华社巴黎5月26日电  （记者徐永春）联合国教科文组织日前宣布将64项文献遗产列入其《世界记忆名录》，其中包括中国组织申报的藏医药学巨著《四部医典》和《澳门功德林寺档案和手稿（1645-1980）》两项文献档案。

　　据了解，《四部医典》成书于8至12世纪，是藏医学奠基之作。文献全面反映了藏医学发展的历史轨迹，对藏医学传播发展起到了不可替代的作用。此次入选《世界记忆名录》的1546年木刻“扎塘版”、1640年木刻“达旦版”、1662年木刻“甘丹平措林版”、1892年木刻“药王山版”和1942年“金汁手抄本”五种版本的《四部医典》，为不同时期的校对和厘定版本。《澳门功德林寺档案和手稿（1645-1980）》包括该寺收藏的6600余件档案、手稿、绘画、老照片、贝叶经等珍贵文献。这些文献遗产见证了这座寺院在澳门、内地和其他国家、地区的佛教活动中发挥的作用，特别是在推动妇女解放及提升女性社会地位方面发挥的独特作用。

　　“世界记忆”计划由联合国教科文组织于1992年创建，旨在防止文献遗产遭受不可挽回的损失。包括本次入选的文献遗产，中国目前已有15项文献档案入选《世界记忆名录》。

(责编：贾文婷、徐祥丽)

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