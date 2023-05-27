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推动科技创新成果惠及更多国家和人民（和音）

2023年05月27日05:29 | 来源：人民网－人民日报
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　　纵观全球科技发展大势，协同创新、合作创新、开放创新是不可阻挡的潮流。科技成果应该造福全人类，而不应该成为限制、遏制其他国家发展的手段

　　

　　“中国坚定奉行互利共赢的开放战略，愿同世界各国一道，携手促进科技创新，推动科学技术更好造福各国人民。”5月25日，习近平主席向2023中关村论坛致贺信，深刻阐明人类要破解共同发展难题，比以往任何时候都更需要国际合作和开放共享，展现了中国致力于同各国开展科技创新合作，努力推动科技创新成果惠及更多国家和人民的坚定信心。

　　中关村论坛聚焦当下国际科技前沿和全球发展热点议题，是面向全球科技创新交流合作的重要平台。历经10多年发展，中关村论坛已成为中国对外科技交流的一张名片。今年，来自全球80多个国家和地区的嘉宾齐聚一堂，近200家外国政府部门、国际组织和机构参与，近120位顶尖专家将发表演讲。2023中关村论坛以“开放合作·共享未来”为主题，进一步彰显了中国推进科技开放合作、共享科技创新成果的信心和诚意。

　　新时代10年，中国把科技创新摆在国家发展全局的核心地位，推动科技事业发展取得显著成就，进入创新型国家行列。中国全社会研发经费支出从2012年的1万亿元增加到2022年的3.09万亿元，研发人员总量跃居世界首位，科技创新已成为中国经济高质量发展、综合国力大幅度增强、国际竞争力显著提升的重要因素。德国柏林普鲁士协会名誉主席福尔克尔·恰普克认为，中国持续深入实施创新驱动发展战略，取得了非凡的科技成就，在很多方面，中国已成为全球科技发展的先行者。

　　中国始终是国际科技开放合作的倡导者、维护者、践行者。中国与160多个国家和地区建立了科技合作关系，签订了116个政府间科技合作协定，构建起全方位、多层次、广领域的科技开放合作新格局。在科技扶贫、科技抗疫、生物多样性、气候变化、清洁能源等多个领域，中国与许多国家开展了卓有成效的务实合作。中国深入实施“一带一路”科技创新行动计划，启动建设金砖国家疫苗研发中心，推动成立技术转移南南合作中心，实施可再生能源技术转移联合示范项目等，为全球科技发展和治理提供中国方案。电气与电子工程师协会主席赛义夫·拉曼指出，中国日益融入全球创新格局，中国的发展成为全球创新重要的引擎和动力。

　　中国不仅主动融入全球科技创新网络，还致力于推动科技创新成果惠及更多国家和人民。中老铁路开通一年多来客货两旺，为沿线民众带去实实在在的好处，为区域联通发展带来重要机遇；中国杂交水稻走出国门，累计为80多个发展中国家培训超过1.4万名杂交水稻专业人才，显著提高当地粮食产量；中国向联合国所有会员国开放中国空间站，17个国家、23个实体的9个项目成为中国空间站科学实验首批入选项目，为人类太空探索事业作出重要贡献……中国积极与世界共享科技创新成果，为构建人类命运共同体贡献中国智慧和科技力量。比尔及梅琳达·盖茨基金会联席主席比尔·盖茨认为，中国拥有令人瞩目的经验与专长，一直致力于对科技创新的投入，能够通过分享科技成果和成功经验为世界作出独特的贡献。

　　纵观全球科技发展大势，协同创新、合作创新、开放创新是不可阻挡的潮流。科技成果应该造福全人类，而不应该成为限制、遏制其他国家发展的手段。个别国家大搞科技霸凌，强推“脱钩断链”，给国际产业链供应链安全稳定造成威胁。近期在法国巴黎举行的国际科学理事会全体会员会议上，来自全球的百余位科技人士呼吁，在当今世界局势复杂的背景下，科学界更应携手合作，凝聚共识，推动科技开放、信任、合作，推动人类共同进步和可持续发展。

　　展望未来，中国将加快实施创新驱动发展战略，为经济社会高质量发展提供有力支撑。中国也将以更加开放的思维和举措推进国际科技交流合作，携手打造开放、公平、公正、非歧视的科技发展环境，共同探索解决重要全球性问题的途径和方法，共同促进人类和平与发展的崇高事业。

　　《 人民日报 》（ 2023年05月27日 02 版）

(责编：牛镛、杨光宇)

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