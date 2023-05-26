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外交部发言人：中国市场潜力不断释放 受到全球投资者青睐

2023年05月26日21:24 | 来源：新华网
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　　新华社北京5月26日电（记者马卓言）外交部发言人毛宁26日表示，今年以来，中国经济运行保持恢复向好态势，市场潜力不断释放，受到全球投资者的青睐。

　　当日例行记者会上，有记者问：在日前2023年全球贸易投资促进峰会开幕式上，不少与会人士表示看好中国经济前景，称“脱钩”将给全球经济发展带来额外负担。日前德国西门子董事会主席、美国芯片制造商英伟达首席执行官在接受采访时也表示，中国市场不可代替，退出中国市场不是一种可行选项。发言人对此有何评论？

　　毛宁说，今年以来，中国经济运行保持恢复向好态势，市场潜力不断释放，受到全球投资者的青睐。今年1月至4月实际使用外资金额近5000亿元，同比增长2.2%。近期中国贸促会一项调查显示，92.4%的受访外资企业表示中国在其全球投资决策中的地位没有下降。瑞士中心集团日前发布报告显示，62%的受访在华瑞士企业预计2023年的利润将得到提高。这些事实表明，各国看好中国经济前景，中国吸引全球投资热度不减。

　　毛宁表示，中国发展离不开世界，世界发展也需要中国。“我们将继续打造市场化、法治化、国际化一流营商环境，与各国企业共享中国市场和开放红利。”

　　“中国永远不会自己关上开放的大门。一切愿意与我们合作共赢的国家，我们都愿意与他们相向而行，共同推动世界经济繁荣发展。”毛宁说。

(责编：胡永秋、袁勃)

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