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英国兰卡斯特大学召开第三届“一带一路”倡议跨学科会议

2023年05月26日15:25 | 来源：新华网
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　　新华社英国兰卡斯特5月25日电（记者杜鹃　吴鲁）第三届“一带一路”倡议跨学科会议24日至26日在英国兰卡斯特大学召开。与会者就“一带一路”倡议成果和其他相关话题提出见解并进行研讨。

　　此次会议由英国兰卡斯特大学“一带一路”研究院主办，与会专家共同探讨“一带一路”倡议在全球多地的进展，话题领域涉及金融、数字、科技、环境、国际关系等。

　　中国驻曼彻斯特总领馆副总领事杨治宇在接受新华社记者采访时说，这次是兰卡斯特大学“一带一路”研究院第三次举办“一带一路”跨学科会议，说明这一倡议在英国的影响力。与前两届会议相比，本届与会者的国别和人数进一步增加，体现出“一带一路”倡议的勃勃生机。

　　在展望“一带一路”倡议的发展前景时，兰卡斯特大学校长安迪·斯科菲尔德说，世界所有国家都可以通过合作减轻气候变化带来的影响、防止气变进一步恶化，“一带一路”倡议将在这一过程中发挥重要作用。

　　兰卡斯特大学“一带一路”研究院院长曾敬涵告诉记者，新冠疫情暴发以来，“一带一路”倡议进一步关注发展“数字丝绸之路”，增进数字互联互通，充分体现了倡议的韧性与活力。

　　在会议中发表主旨讲话的新加坡南洋理工大学协理副校长刘宏说，“一带一路”倡议给他印象最深刻的是它在“全球南方国家”推动基础设施建设。另外，刘宏表示，在非洲、东南亚和中亚，仍有很大比例的人口缺乏电力、道路等基础设施，“通过投资这些地区的基础设施项目，‘一带一路’为当地经济发展和改善人民生活做出重大贡献”。

　　兰卡斯特大学“一带一路”研究院成立于2019年。其成立的初衷是通过邀请有关国家专家、研究机构及智库共同组成跨学科科研团队，定期举办学术座谈会、论坛等活动，促进更加全面地理解“一带一路”倡议。

(责编：刘洁妍、崔越)

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