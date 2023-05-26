新华社日内瓦5月25日电（记者陈斌杰）世界贸易组织25日在瑞士日内瓦举办“塑料污染与环境可持续塑料贸易非正式对话”工作会议，推动和国际竹藤组织“以竹代塑”倡议加强交流合作。

本次工作会议由中国常驻世贸组织代表李成钢和摩洛哥常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表奥马尔·兹尼贝尔联合主持。国际竹藤组织副总干事陆文明受邀参会并介绍国际竹藤组织与中国政府一道发起的“以竹代塑”倡议。国际竹藤组织还在世贸组织举办了小型“以竹代塑”产品展览。

陆文明说，竹子作为绿色、低碳、速生、可再生、可降解的生物质材料，可在替代塑料、应对气候变化、缓解贫困等一系列全球挑战中发挥独到作用。希望将“以竹代塑”倡议纳入国际、区域以及国家等不同层面的政策体系，为“以竹代塑”的全球化发展提供政策保障。

会议期间，来自世贸组织成员、国际组织和智库的130多位代表就如何从贸易侧达成成果共识、共同应对塑料污染进行交流。

巴巴多斯常驻世贸组织代表马修·威尔逊表示，加强与国际竹藤组织合作是世贸组织“塑料污染与环境可持续塑料贸易非正式对话”的重要内容。

中国是世贸组织“塑料污染与环境可持续塑料贸易非正式对话”的发起方和目前的六个共同协调员之一，该倡议已吸引76个世贸组织成员参与联署，涵盖全球85%的塑料贸易。该倡议核心议题之一是便利和促进塑料替代品贸易，这一理念和“以竹代塑”倡议不谋而合。

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