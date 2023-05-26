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多国专家在克莱尔蒙特论坛共话全球生态文明建设

2023年05月26日14:09 | 来源：新华网
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　　新华社洛杉矶5月25日电（记者谭晶晶）第16届克莱尔蒙特生态文明国际论坛25日至27日在线举行。与会各国专家表示，推进全球生态文明建设是重要的奋斗目标，关乎人类未来，加强国际合作、共谋全球生态文明建设之路至关重要。

　　本届论坛主题为“生态文明与深度转变”，来自美国、中国、匈牙利、英国、斯洛文尼亚、德国、新加坡等国的200多位生态文明专家和环保人士围绕生态文明与自我、与社会和与青年的深度转变等议题展开深入讨论。

　　98岁高龄的美国国家人文科学院院士、美国中美后现代发展研究院创院院长小约翰·柯布在致辞中表示，生态文明是当今国际社会最重要的议题之一。人类能否做出深刻改变关乎人类未来发展。生态文明建设是有重大价值的奋斗目标。

　　美国过程研究中心执行主任安德鲁·施瓦茨表示，解决复杂的社会和环境问题需要在全球范围推动深层次变革，因此推进生态文明建设国际合作至关重要。

　　匈牙利布达佩斯长期可持续性研究中心研究主任阿蒂拉·格朗皮埃尔在发言中回忆起自己访问中国浙江、云南等地农村的经历，赞赏中国推进生态文明建设的积极努力和切实成效。他还介绍了匈牙利在推动生态文明建设方面的实践。

　　中国生态文明研究与促进会副会长兼秘书长刘青松在发言中表示，中国高度重视生态文明建设，形成了一系列可复制、可推广的生态文明建设典型模式。

　　论坛主要组织者、美国中美后现代发展研究院项目主任樊美筠告诉新华社记者，生态文明是一场全方位变革，需要从人类中心主义转向有机整体主义，这些转变需要在农业、教育等各个领域实现。

　　克莱尔蒙特生态文明国际论坛由中美后现代发展研究院主办。该论坛以往每年在美国加利福尼亚州著名生态城克莱尔蒙特举行，最近三届在线上举行。

(责编：刘洁妍、崔越)

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