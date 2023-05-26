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通讯：哀痛、创伤、愤怒、失望——记美国尤瓦尔迪校园枪击事件一周年

2023年05月26日11:22 | 来源：新华网
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新华社美国尤瓦尔迪5月25日电 通讯：哀痛、创伤、愤怒、失望——记美国尤瓦尔迪校园枪击事件一周年

新华社记者吴晓凌 徐剑梅

在美国得克萨斯州小城尤瓦尔迪市中心广场，和喷泉一起涌出的，是悼念者的泪水。

一年前的5月24日，该市罗布小学发生大规模校园枪击案件，一名18岁凶手枪杀19名学生和2名老师，惨案震惊世界。

在周年纪念日，小城出于安全考虑没有举行官方纪念活动，但自发到市中心广场悼念的市民络绎不绝。不少人前往枪击案后被废弃的罗布小学寄托哀思。当晚，上千人参加了市民中心外露天剧场的守夜仪式，放飞代表希望的蝴蝶，点亮缅怀逝者的烛火。

人们大多穿着各种设计图案的主题T恤，上面写着“尤瓦尔迪坚强”。这句话，贯穿小城一年的口号和希冀。

与一年前相比，小城的街道多了纪念遇难儿童和老师的涂鸦墙。在被围栏挡板遮蔽的罗布小学，教室外墙上“我们一起成长”的标语依然清晰。

一名悼念者在代表遇难者的十字架旁轻声说：“一年过去了，你们没有被遗忘。”

而无法遗忘和释怀的，更有留给生者的创伤、对现状的愤怒和失望。

在悼念现场，人们不仅寄托哀思，也展示主张。T恤上印着“够了，结束枪支暴力”的字样；手中举着“我们要求问责”的标语牌；一位署名马丁的得州居民在每个孩子的十字架下都放了一份宣言，指责美国全国步枪协会和无良政客等对拥枪权利的滥用。

政府对枪支的监管失察让持枪支持者也感到愤怒和失望。乔治·琼斯站在十字路口示威，向来往车辆挥舞标语牌。他说，美国宪法第二修正案赋予公民持枪权，但其开宗明义就说明前提是对“管理良好”者而言，而年满18岁就能够合法购买致命武器引发杀戮的现状远谈不上“管理良好”。

在得州州政府工作的特蕾莎·妮拉告诉记者，她无法接受18岁就可以购买和使用枪支，控枪政策性命攸关。

一项最新民调显示，40%的美国人认为所在社区的学校不够安全，有发生枪支暴力的危险；多数美国人认为管控枪支暴力比保护拥有枪支的权利更重要。然而，让妮拉失望的是，尤瓦尔迪枪击案已过去一年，她没有看到期待的进展。

遇难儿童杰克林·卡萨雷斯的亲属杰西·里佐说，一年过去，什么都没有改变。“（对政客而言）我们只是一个数字，常识告诉你，你不能让孩子和无辜的人死在商场、学校。”

根据美国“枪支暴力档案”网站数据，今年以来美国已有711名少年儿童死于枪击事件。有美国媒体评论，尤瓦尔迪惨案是美国历史上最严重的校园枪击事件之一，但不会是这个国家遭遇的最后一场此类悲剧。

众多遇难者家属和哀悼者表示，希望将法定购枪年龄提高到21岁。“这是打破坚冰的第一步。”妮拉转述一名尤瓦尔迪枪击案幸存儿童的话，“如果要给拥有枪支设定一个年龄，我希望是100岁。”

妮拉把一幅精心绘制的画作带到悼念现场。21名遇难学生和老师的头像凝视着画框外的世界，栩栩如生。“对于生者，伤痛永远不会愈合。”

“你瞧，我们无论站在什么角度，他们都在看着你。”妮拉说着，与画里的21双眼睛对望。

(责编：苏缨翔、崔越)

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